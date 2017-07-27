Другийтермін

После того, как стало окончательно ясно и понятно: указ президента о лишении гражданства Михаила Саакашвили реально подписан, – соцсети взорвались повальными обвинениями Порошенко в глупости, тоталитаризме, сползании в диктатуру и появлении "Януковича-2" – только в ещё гораздо более усугублённом варианте.

Я же не хочу продолжать далее эту тему. Её и без меня подхватили и начали активно развивать, или как сейчас говорят – "раскручивать по нарастающей".

Уже называют следующих кандидатов "на вылет", и превалирующим объявляется месседж о том, что "Алексеич" расчищает себе путь ко второму сроку.

Думаю, к сожалению, #второйсрок тут имеет несколько иное значение, чем его себе представляют большинство пишущих на эту тему. И тот, иной срок, как мне кажется, имеет к вышеозначенному событию гораздо большее отношение, чем второй срок президентства, о котором сейчас вещают даже из утюгов.

Мне представляется это так: те, кто "рулит" процессами, во всяком случае, у нас в Украине, – согласно написанного ими сценария не видят больше на посту президента Украины Петра Порошенко. И ныне ситуация вплотную подошла к тому, что если не поменять маску – насильственно будет изменено и "лицо", и "тело". А такие варианты всегда не прогнозируемы и непредсказуемы.

"Реализаторы" же сценарного плана для Украины этого допустить никак не могли, поскольку неподконтрольные процессы им не нужны.

Вот и решили они, пока ещё не поздно, в рамках управляемого процесса сменить на какое-то время приоритеты – и "подбросить" стране нового старого лидера.

Ибо достаточно создать ореол "обижаемого" вокруг кого-либо из возможных претендентов на престол – и неважно, проявил ли себя где-то претендент или нет (отсутствие видимого результата всегда легко объяснить "происками врагов") – как автоматически рейтинг Порошенко резко упадёт, а претендент взнесётся довольно высоко. При этом как минимум на несколько месяцев все остальные проблемы уйдут на задний план, и страна будет взахлёб обсуждать только это.

Как это, например, постоянно происходит в течение всей "украинско-губернаторской" истории Саакашвили.

Так уже ранее неоднократно имело место с разными политиками.

Если мы помним, технологии "вознесения", как и отправления в забвение, у нас применяются разные.

Например, Яценюку на заре его политической карьеры в течение длительного времени "рисовали" рейтинг, в несколько раз превышающий реальный – и это тогда сработало.

Здесь же применён совершенно другой приём: "униженный и оскорблённый" – что сразу переводит Саакашвили в разряд реального лидера. Так что, если грамотно продолжить эту кампанию, наш "грузинский гость" вполне реально сможет претендовать на главный пост в стране. Проблема же с лишением гражданства "в результате массовых протестов" будет благополучно разрешена, и злополучный Указ отменён – хотя бы для видимости и скрепя сердце.

Если и не получится "втюхать" народу Мишу, то будет сделана пауза, "скушан Twix", после чего организаторы шоу предпримут вторую попытку, учтя все ошибки и промахи прежних лет. И таки состоится "водружение" на трон нужного человека.

Но может, это и не главная цель сценаристов. Вполне возможно, что это просто "грузинская ширма", дымовая завеса, пущенная в ход только для того, чтобы выиграть время и приучить электорат к мысли, что "Порошенко – уже отработанный материал".

А пока будут бушевать страсти, в ход пустят третий вариант, и президентом сделают (отбросив Саакашвили как отработанную ступень), совершенно другого человека.

Кто это может быть? – Да кто угодно. Любая из фамилий, что на слуху, или совершенно новый малоизвестный человек.

По большому счёту, это не имеет никакого значения. Важно только то, что таким образом "задвигают" скомпрометировавшего себя Порошенко.

Разумеется, ни на что эта смена масок не повлияет: все лица – из одного и того же паноптикума, от которого каждого жителя страны уже не просто тошнит, а буквально выворачивает наизнанку.

Но то ли нам так уж нам не повезло, то ли мы в такое попали время, то ли "время выбрало нас", но мы обречены смотреть эту бездарную и давно надоевшую пьесу год за годом.

Владимир Марус, специально для УП