АП: Порошенко підтримав припинення громадянства Саакашвілі

Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Про це повідомили "Українській правді" в Адміністрації президента.

"За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, Комісія з питань громадянства при президентові України вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі та рекомендувала президенту ухвалити відповідне рішення", – пояснили там.

"На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ", – підтвердили в АП.

"Відповідно до законодавства про захист персональних даних, даний нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані", – уточнили в адміністрації Порошенка.

Як відомо, ще напередодні з’явилися чутки про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України – однак у Порошенка підтвердили це лише тепер.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, але сам політик заявив, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Джерело в оточенні Порошенка повідомило "Українській правді", що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – адже в Грузії проти нього порушено кілька справ.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Саакашвілі ще у травні заявляв, що Порошенко доручив "зайнятися питанням його громадянства". А в квітні казав, що його брату Давиду скасували посвідку на проживання в Україні.

У червні Саакашвілі звинуватив Порошенка в тому, що колись його компанія "Богдан" експортувала автобуси на окуповану грузинську територію Абхазії.

У листопаді минулого року на запитання, чи допускає він, що конфлікт із Порошенком досягне такої точки, що його видадуть Грузії, Саакашвілі казав: "Ні, я кращої думки про президента Порошенка, що він здатен на такі речі".

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП