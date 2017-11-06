Недооцінена. Про Собчак і не тільки

Во всей шумихе, связанной с заявленными Ксенией Собчак президентскими амбициями, не осталось интриги. Все разъяснено и проанализировано до абсолютной прозрачности – интересы Кремля, роль Кириенко, проблемы Навального.

Единственно достойная роль для женщины, хранительницы очага, то есть кандидатШИ в президенты – помочь избранию всероссийского кормильца Владимира Владимировича. Такой консолидированный подход кажется несправедливым по отношению к Ксении Анатольевне – вот тебе Бог, а вот порог. И никакой субъектности.

И хотя с украинского берега просматривается меньше деталей, но видно в большей целостности, а от происходящего упорно веет предощущением – "что-то пойдёт не так". И если на многократно поставленный вопрос: "Зачем Кремлю выдвижение Собчак?" умудрёнными экспертами даны исчерпывающие ответы, то на вопрос о рисках такого плана говорится скупо.

Да и какие риски можно ждать от персонажа компьютерной игры Warcraft Псении Кобчак? Но если Собчак не может выиграть, это не значит, что она не может помешать. А действие всегда создаёт новые возможности.

Но всегда есть это проклятое "но"

Наблюдая за высотой информационной волны, вызванной появлением лидера "Против всех", нельзя не удивляться тому, насколько изголодались россияне по живой политике. По-видимому, даже покорному путинскому большинству опостылевает вид бессменных зюгановско-единоросских обличий. А подвижной русской душе хочется чего-то настоящего, праздничного, и тут – актриса, журналистка, идущая в президенты.

И если кто-то искал точку G, чтобы слегка взбодрить приунывший электоральный потенциал, то эффект превзошёл ожидания. Но возникает вопрос, кто гарантирует, что горячность всероссийского обсуждения индивидуальной "life story" не станет прологом к очередной "great history"?

Ведь ещё никто не смог с точностью предсказать, откуда и почему начинает своё движение комок снега с последующим превращением в нечто лавинообразное. Да и классика всероссийских смут не требует от ключевого персонажа каких-то особых качеств. Для реализации концепта "Раззудись, плечо! Размахнись, рука!" цвет и качество знамени не принципиальны.

В закрытых системах в принципе опасно создавать зазоры, через которые начинает сквозить. Возникает соблазн потянуть за ручку наглухо закрытой двери и посмотреть, что же находится за ней.

Кто в таком случае поручится за то, что молодые кремлёвские "технократы", создавая декоративную форму "свободных выборов", на выходе не получат желание многих наполнить её реальным содержанием?

Из года в год голосовать за "Единую Россию", ЛДПР и коммунистов при условии отсутствия улучшений, может утомить даже самых последовательных.

Тогда чем ситуация 2018 года будет отличаться от выборов 2012 года с участием Михаила Прохорова, как "демократической альтернативы" Путину?

Если коротко: "оппонент не тот, и река не та". Россия на пике экономического благополучия и Россия в состоянии обострения хронических недугов – это всё-таки две разные истории. И с российских бизнесменов всегда получались плохие оппоненты – пример Березовского, Ходорковского поддерживается Лубянкой в актуальном состоянии.

Дональд Трамп в российском исполнении

Кроме внешних обстоятельств, существует ещё личностный потенциал.

Многолетняя шоумизация российского телевизионного пространства дала Собчак возможность реализовать мечту любого кандидата – войти в каждый дом. И можно ещё поспорить, кто из кандидатов у "фрезеровщика Ивана Дулина" вызовет большие симпатии – стареющий дядя с уставшим лицом или "домашняя" Ксения Анатольевна.

Кроме этого, присутствует богатый журналистский опыт, полемические способности, быстрая реакция и отсутствием страха перед видеокамерами и большими аудиториями. Подобные навыки, приобретённые в конкурентной, а не протокольно-постановочной среде, ценны сами по себе, а для работы кандидатом просто незаменимы.

Много схожего с Дональдом Трампом, но в российском исполнении: скандальная, известная и родом из реалити-шоу.

Также не стоит забывать и о технологическом аспекте кампании, который в состоянии принести много неожиданностей.

Неслучайно одним из первых заявленных руководителей избирательного штаба Ксении Анатольевны стал Виталий Шкляров – специалист в избирательных ІТ-технологиях. Ставка на "цифру" абсолютно оправдана с точки зрения апробированной эффективности. Сенсационный результат объединённой коалиции Дмитрия Гудкова на московских муниципальных выборах 2017 года, где за работу с интернет-структурой демократов отвечал Шкляров – свежий тому пример.

Формирующаяся "цифровая команда" штаба "Против всех" может стать уникальным хабом, продуцирующим передовые технологические решения. Накопленный беспрецедентный опыт в сфере выборного Digital позволяет осуществлять онлайн-кампании с высоким коэффициентом результативности. Привлекаемые специалисты начинали нарабатывать необходимые практики с московских выборов Алексея Навального 2013 года.

В случае реализации подобных планов – власть вынуждена будет играть на чужом поле и по чужим правилам. А интернет – неисчерпаемый источник всяческих неожиданностей: доказано Трампом.

Знаковый для мирового кинематографа немецкий режиссёр Вернер Херцог как-то обронил, что в творчестве есть вещи, которые невозможно контролировать и "кадр живёт своей жизнью". Нечто подобное может произойти со всей историей президентской кампании Ксении Собчак помимо её воли, планов третьих лиц, договорённостей и свёрстанных сценариев.

Андрей Демартино, для УП