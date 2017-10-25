Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна відреагували на слова Собчак про Крим

Середа, 25 жовтня 2017, 13:19
У Путіна відреагували на слова Собчак про Крим
ріа новості

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання телеведучої Ксенії Собчак про те, що Крим належить Україні.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на спілкування Пєскова з журналістами.

"З точки зору міжнародного права, де-юре і де-факто, Крим є невід'ємною частиною Російської Федерації. Обговорення територіальної і суверенної приналежності Криму не підлягає обговоренню ніяк і ні з ким", - заявив він.

Водночас прес-секретар не став озвучувати позицію президента щодо того, чи варто за такі слова притягти Собчак до кримінальної відповідальності або не зареєструвати кандидатом в президенти.

Як відомо, 24 жовтня Собчак, яка претендує на пост президента Росії, заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український, а Російська Федерація порушила Будапештський меморандум анексією півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: СобчакПутінКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Собчак
Собчак втекла з Росії, проти неї в РФ почали кримінальну справу – росЗМІ
Богдан в інтерв'ю Собчак назвав Єрмака "хорошим хлопцем"
Собчак приїхала до Києва
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: