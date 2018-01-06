10 цікавинок "Укроборонпрому", про які мало хто знає

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Субота, 06 січня 2018, 10:15
Роксолана Шейко
керівник апарату ДК "Укроборонпром"

Деякі заводи "Укроборонпрому" займають площу більшу, ніж певні європейські країни, а найбільш старе підприємство Концерну застало при житті видатного письменника та філософа Григорія Сковороду.

На підприємствах ДК створено і легендарний танк Т-34, і найсучасніший танк України – "Оплот".

А в конструкторських бюро Концерну ведеться робота над створенням озброєння у всіх галузях від гідроакустичних буїв та оптичних приладів, до високоточного ракетного озброєння та літаків.

Які ще цікавинки приховують підприємства державного концерну?

1. Найстарішим підприємством "Укроборонпрому" є Шосткинський казенний завод "Зірка", який 16 вересня 2017 року відсвяткував своє 246-річчя.

Цей завод засновано ще в 1771 році, тож він застав при житті видатного письменника та філософа Григорія Сковороду. З першого дня своєї роботи по сьогодні завод спеціалізується на виготовлені високоякісного пороху.

2. Наймолодшим підприємством "Укроборонпрому" стало ДП "Електричні системи", створене 12 липня 2017 року разом з американською компанією Delphi Corporation. Підприємство згенерує 2500 робочих місць при портфелі інвестицій 10 мільйонів євро.

3. До складу ДК "Укроборонпром" входить ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова". Саме на цьому підприємстві створено легендарний та наймасовіший танк Другої світової війни – Т-34.

У цьому ж конструкторському бюро розроблено найсучасніший танк України – "Оплот".

4. Найбільшими підприємствами "Укроборонпрому" є ДП "Антонов" та ДП "НВКГ Заря Машропект", на кожному з яких щодня працює більше 12 тисяч фахівців.

А загалом "Укроборонпром" є одним з найбільших в Україні об'єднань з більш ніж 130 підприємств, у яких працює біля 80 тисяч фахівців. Це майже дорівнює населенню такого міста, як Мукачево або Умань.

5. Найбільшу кількість підприємств "Укроборонпрому" сконцентровано в Київській та Харківській області – 37 та 18 відповідно. Загалом, у кожному регіоні України розташоване хоча б одне підприємство Концерну. Єдиний виняток – Полтавська область.

6. Серійний завод "Антонов" у Києві займає більше 3 квадратних кілометрів (враховуючи злітно-посадкову смугу), що більше ніж площа Монако. Через такі значні розміри для зручності робітників територією заводу курсують автобуси.

7. Найбільш старим підприємством авіабудівної галузі України є підприємство "Укроборонпрому" ДП "Одеський авіаційний завод", засноване ще в 1911 році одеситом Артуром Анатра, який походив з роду купців з Сицилії.

На цьому заводі під час Першої світової війни було розроблено літак-розвідник "Анаде", яких завод побудував більше 200 одиниць.

8. Єдиним підприємством України, яке має повністю закритий цикл виробництва оптичних приладів – від варіння спеціального скла до створення готової до використання продукції – є ДП "Ізюмський приладобудівний завод", який виготовляє приціли, лазерні системи наведення, прилади спостереження та інше обладнання.

9. Харківський "Завод імені Малишева" є найстарішим підприємством бронетанкового кластеру "Укроборонпрому". Воно було засновано ще в 1896 році та призначалося для виробництва паровозів.

У створенні заводу важливу роль зіграли інвестиції французьких підприємців, які вклали більше 375 тисяч рублів (сьогоднішній еквівалент – близько 4 мільйонів доларів). Сам завод збудовано за два роки силами 1700 робітників.

10. В "Укроборонпромі" сконцентровано 31 конструкторське бюро, які ведуть розробки в усіх сферах оборонної промисловості – від розробки оптичних приладів та засобів радіолокації до створення бронемашин та літаків.

"Укроборонпром" на постійній основі залучає свої наукові потужності для взаємовигідної роботи за спільною з країнами Альянсу науковою програмою "Розумна оборона" та дослідженнями в рамках NIAG – Індустріальної консультативної групи НАТО.

Роксолана Шейко, керівник апарату ДК "Укроборонпром", спеціально для УП

Теми: Укроборонпром
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Роксолана Шейко 10 цікавинок "Укроборонпрому", про які мало хто знає
Деякі заводи "Укроборонпрому" займають площу більшу, ніж певні європейські країни, а найбільш старе підприємство Концерну застало при житті Григорія Сковороду.
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