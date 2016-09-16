Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень "режиму тиші".

Зокрема, бойовики вели обстріл з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових в Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому.

"Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а по Верхньоторецькому стріляв снайпер", - повідомили в штабі.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 порушень "режиму тиші". Бойовики вели збройні провокації і відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Широкиному, Мар'їнці, і Новотроїцькому.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення "режиму тиші" - в районі Новоалександрівки бойовики стріляли зі стрілецької зброї.

"Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали", - підкреслили в штабі.

Як відомо, ватажок бойовиків Олександр Захарченко оголосив, що бойовики в "односторонньому порядку" починають "режим тиші" з 0 годин 15 вересня.