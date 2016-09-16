Порошенко: Ми не будемо торгувати Кримом за рішення по Донбасу

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 11:36

Президент Петро Порошенко заявив, що для України Крим – українська територія, яка ніколи не стане розмінною монетою у питанні про Донбас.

Про це Порошенко заявив на форумі YES у п'ятницю

"Ми не будемо торгуватися Кримом за хороше рішення на Донбасі", - наголосив Порошенко

"Крим – це українська територія", - додав він.

За його словами, такий небезпечний прецедент як легалізація анексії Криму Росією, "не повинен відбуватися у принципі".

Крім того, Порошенко наголосив, що очікує, що під час Генасамблеї ООН буде прийнято резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

"Генеральна асамблея ООН, яка починається цими днями в Нью-Йорку, також має сказати своє слово в цьому відношенні і в Україні ми розраховуємо на підтримку нової української ініціативи щодо прийняття Генасамблеєю ООН нової резолюції стосовно порушення прав людини в Криму, що є частиною нашої політики деокупації і ми розраховуємо на підтримку в Нью-Йорку", - заявив Порошенко.

Він наголосив, що на півострові здійснюються тортури та інші порушення прав українців, кримських татар у Криму. 

Українська правда

Теми: Крим Росія
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IP: 193.17.75.---Zi_shody116.09.2016 12:51
Адресую вопрос всем российским троллям: не хотите спросить жителей Калининграда, что они думают о самоопределении?
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