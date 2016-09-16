NewsOne перевірять через політичну рекламу

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 14:37

Нацрада з питань телерадіомовлення призначила перевірку каналу NewsOne через трансляцію реклами.

Таке рішення було прийнято на засіданні Нацради 15 вересня, передає прес-служба.

"15 вересня Національна рада призначила позапланову перевірку ТОВ "Новини 24 години" (логотип "NewsOne") через трансляцію реклами однієї з політичних партій, що може суперечити чинним законодавчим нормам",  - сказано в повідомленні.

"Так, провівши вибірковий моніторинг у період з 5 по 11 серпня 2016 року регуляторний орган зафіксував у часовому проміжку з 17:00 до 23:00 в ефірі телеканалу "NewsOne"  вихід політичної реклами партії "За життя" загальним обсягом – 36 хвилин 42 секунди", - зазначили в повідомленні. 

Ця реклама була відокремлена від інших програм і на початку, і наприкінці словами "політична реклама".  Визначення відповідного терміну наводиться у виборчому законодавстві, й це визначення пов’язане з поняттям "передвиборна агітація".

Ведення  ж передвиборної агітації поза виборчим процесом має ознаки дій, заборонених законом про місцеві вибори та про вибори народних депутатів.

За відсутності виборчого процесу в Україні розміщення реклами, зокрема політичних партій, має відбуватися на загальних засадах.

Компанії призначено позапланову перевірку. Рішення буде ухвалюватися після докладного вивчення всіх нюансів цього питання.

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