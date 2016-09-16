Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 18:52

Бойовики у п’ятницю 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, однак важке озброєння не застосовували.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зокрема, на Донецькому напрямку обстріли з боку противника із використанням стрілецької зброї та кулеметів відбулися в районі Авдіївки та Зайцевого. А по Шахті Дутівка, Торецькому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з гранатометів", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар’їнки, Новотроїцького, Широкиного та Талаківки.

"На Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики також вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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