На Дніпропетровщині відкрили провадження через сміття зі Львова

Синельниківський відділ поліції Дніпропетровщини відкрив кримінальне провадження через ввезення на територію міського полігону сміття зі Львова.

Про це Радіо Свобода повідомили 16 вересня у головному управлінні Національної поліції області.

За даними відомства, кримінальне провадження розпочате у п’ятницю за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України – забруднення або псування земель. Стаття передбачає покарання – штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавлення права обіймати певні посади до трьох років.

Також в обласній поліції Радіо Свобода поінформували, що за фактом псування коліс сміттєвозів з львівськими номерами, до якого вдались активісти, кримінальних проваджень не розпочинали, інцидент лише внесений до журналу єдиного обліку подій.

Водночас у п’ятницю на прес-конференції активісти, які брали участь в акції протесту проти ввезення сміття зі Львова до Синильникова, заявили, що проти них може бути порушене кримінальне провадження через псування майна – шин сміттєвозів.

У четвер у 70-тисячному місті Синельниковому, що на Дніпропетровщині, місцеві жителі протестували проти звезення на місцевий полігон немісцевого сміття.

Люди, які чергували біля сміттєзвалища, розповіли, що у ніч на 15 вересня туди заїхало 17 – 18 фур з львівськими номерами, завантажені сміттям, у попередню ніч – ще 10. Місткість кожної машини складала понад 20 тонн.

Як поінформували активісти, щоб затримати вантажівки зі сміттям до приїзду поліції, вони вдались до вимушеного кроку – прокололи шини трьом фурам.

Як зазначили активісти, сміттєвий полігон Синельникового досі приймав лише місцеві тверді побутові відходи, адже його ємність невелика.

Після протестів жителів, у п’ятницю, на позачерговій сесії міськради депутати Синельникова заборонили звезення твердих побутових відходів зі Львова на місцевий полігон.

У понеділок невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова. Акція була ініційована будинковими комітетами мікрорайону.

Того ж дня міська влада заявила, що Дніпро вже не прийматиме на свій полігон сміття зі Львова, адже термін дії домовленості між містами спливає 13 вересня. Загалом, за даними посадовців міськради, місто взяло на утилізацію майже 8,8 тисяч тонн сміття зі Львова, однак умови договору між містами не відомі.

Як повідомлялося, 30 травня на найбільшому сміттєзвалищі Львівської області сталася пожежа, а потім обвал, внаслідок чого загинули троє рятувальників і зник комунальник.