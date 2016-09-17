Коболєв: Стокгольм може відмовити "Нафтогазу" у позові до "Газпрому"

Стокгольмський арбітраж може відмовити "Нафтогазу" від розгляду позову до "Газпрому" щодо транзитного контракта 2009 року через зміну Міністерством економічного розвитку і торгівлі статуту НАК "Нафтогаз України.

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в кулуарах форуму YES Ukraine 2016 у Києві 17 вересня.

"Найбільший і найстрашніший наслідок, який ми можемо отримати - це відмова Стокгольмського арбітражу від розгляду транзитного справи проти "Газпрому". У цій справі "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" 12 млрд доларів, введення можливості віртуального реверсу, гарантування транзиту газу на майбутнє і багато ще чого", - зазначив Коболєв.

Як відомо, 7 вересня Міністерство економічного розвитку і торгівлі вивело з-під контролю НАК "Нафтогаз України" здійснення закупівель ПАТ "Укртрансгаз", не повідомивши керівництво НАК "Нафтогаз України".

За інформацією прес-служби НАК, така зміна статуту поставила під загрозу укладення "Нафтогазом" кредитної угоди з залученням Світового банку (СБ) на суму 500 млн дол і є порушенням умов за кредитною угодою з ЄБРР і потенційним дефолтом по заборгованості, гарантованої державою.

Дії МЕРТ вже викликали занепокоєння Європейського банку реконструкції та розвитку.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії ставлять під загрозу виконання Плану реформи корпоративного управління "Нафтогазу".

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що рішення МЕРТ може бути змінено внаслідок критики з Європи.

Інтерфакс-Україна