В РФ кажуть, що гроші у них закінчаться вже у 2016-му
Кошти Резервного фонду РФ можуть закінчитися вже у поточному році або на початку наступного року, а кошти з Фонду національного добробуту (ФНБ) російська влада може почати витрачати у 2017 році.
Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на джерело, близьке до Мінфіну.
"Там трохи залишиться на наступний рік, а, може бути, і витратять (у поточному році), якщо приватизація не відбудеться у планованому обсязі. Але, швидше за все, на початку наступного року", - повідомило джерело.
Співрозмовник також не виключив, що у 2017 році будуть витрачатися кошти з Фонду національного добробуту (ФНБ).
"Поки уряд від цього не відмовився", - зазначило джерело.