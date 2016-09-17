Кваснєвський: Плани РФ про "наддержаву" не змінилися

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Субота, 17 вересня 2016, 20:52

За два роки конфлікту позиція і плани РФ щодо побудови "наддержави" не змінилися,  і Україна посідає у них ключове місце. 

Про це на заключній сесії конференції YES Ukraine 2016 заявив екс-президент Польщі, голова наглядової ради "Ялтинської Європейської Стратегії" Александр Кваснєвський. 

"Усе, що ми обговорювали рік, два, три  тому - виявилося правдою... Ми бачимо, що конфлікт (на Донбасі) - заморожений, або навіть не дуже заморожений, бо майже щодня проливається кров, є  жертви... Є "Мінські угоди", але їх не виконують, маємо дуже потужну позицію РФ, яка абсолютно не змінилася з початку конфлікту - це ідея відбудови російської "наддержави",  і для її реалізації Україна є найважливішою складовою", - зазначив Кваснєвський.

Він додав, що при цьому "дедалі менше зацікавленості та енергії з боку союзників, особливо ЄС та США, бо час минає, і виникають нові проблеми, на перших шпальтах  ЗМІ - КНДР, американські вибори і т.і. І це не добре для України, бо їй дуже потрібна міжнародна підтримка та єдність".

При цьому Кваснєвський зазначив, що криза в Україні є "випробуванням для демократичних сил у світі".

"Україна є випробуванням на те, наскільки ми хочемо битися за такі засадничі цінності як демократія, незалежність, громадянське суспільство і т.д.", - додав екс-президент Польщі.

Також Кваснєвський закликав  й далі допомагати українському уряду здійснювати реформи, і зауважив, що слабким елементом в Україні є надто слабка співпраця між різними політсилами і партіями, особливо що стосується стратегічних цілей.

"Але боротьба триває... Ми все ще на порозі великого дня, коли скажемо, що Україна є частиною європейської сім'ї ... Ми ще досить далекі від цього, але необхідно, щоб наші зусилля тривали", - додав він.

На думку Кваснєвського, глобально "все, що ми зараз бачимо - потужна хвиля популізму - це остання хвиля популістів-націоналістів проти глобалізму". 

"Остання, бо вони не намагаються призупинити поступ, а намагаються повернути поступ навспак -  а це неможливо", - додав він.

"Ми знаємо, що часи холодної війни та провідної позиції США закінчилися, настає час світу з багатьма центрами. Нова архітектура ще не визначена, вона досі будується, хоча Китай, США, ЄС та Росія хочуть відігравати провідну роль... Через це може бути багато конфліктів, хаосу, і необхідно уважно спостерігати і реагувати на них. Це важливо для України", - зазначив Кваснєвський. 

Українська правда 

Теми: Київ Кваснєвський Донбас Росія
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Коментарі — 3
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IP: 176.108.7.---mukha17.09.2016 22:12
Напрасно многие думают что будет 3 мировая война. Будет большая война с Россией на территории Украины. Украина и США нанесут не поправимый ущерб России. И в конечном итоге завершит ее разгром КНР. Впрочем и другие страны отхватят свои территории некогда аннексированные Кремлем. То что происходит сейчас на наших глазах это начало большого конца и подведение итогов 2 мировой войны. Путин своими руками зароет эту империю зла, о чем когда то красноречиво сказал за кадром Господин Рейган. Будет большой справедливый передел Мира. Жаль только что мы оказались в эпицентре событий.
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IP: 94.179.84.---Леонід Климчук17.09.2016 21:27
Після розпаду СРСР Росія однаково залишилася наддержавою,тобто імперією, яка для свого самозбереження не може інакше поводитись лише як імперія, іцього досі після перебудовної пострадянської ейфорії не усвідомлює атлантично-європейський політикум,та і транснаціональний бізнес, ркім Китаю.
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IP: 130.180.216.---ReAlex17.09.2016 21:04
Та нехай собі "наддержавлять" і тішаться своєю "величчю", тільки у межах своїх кордонів.
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