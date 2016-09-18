У диппредставництвах РФ в Україні відкрилися виборчі дільниці

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Неділя, 18 вересня 2016, 08:35

Станом на 8.00 неділі, під посольством Російської Федерації в Києві зібралася черга з, орієнтовно, 10 осіб, які йдуть голосувати.

При пред'явленні паспорта бажаючих пускають на територію посольства, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, безпеку в даному районі посилено охороняють співробітники Національної поліції і Національної гвардії. Прилегла до будівлі посольства територія оточена металевим загородженням.

На даний момент - обстановка спокійна, протестувальників немає.

Разом з тим, у Генеральному консульстві РФ в Харкові в неділю вранці почала роботу дільниця з виборів до Держдуми РФ.

На вулиці Максиміліанівській (колишня Ольмінского), де розташована будівля консульства, і прилеглих до неї вулицях вжито підвищених заходів безпеки: дуже багато поліцейських і бійців Національної гвардії України. Крім того, вулицю патрулюють кінологи з собаками.

Вхід до будинку - тільки по пред'явленні паспорта громадянина РФ. Люди, які хочуть голосувати, передають документи співробітнику консульства через загратовані двері, співробітник консульства забирає документи і йде. Потім після перевірки ручним металошукачем і після 5-10 хвилин очікування людина може зайти всередину.

Від спілкування з пресою співробітники Генконсульства категорично відмовляються.

Крім того, близько 20 співробітників Нацполіціі присутні біля будівлі генерального консульства РФ в Одесі станом на 8.00 в неділю.

Представників проукраїнських організацій в даний час біля будівлі генконсульства немає, проте вони обіцяли прибути до дипломатичної установи пізніше.

Зокрема, глава одеської організації "Правого сектора" Сергій Стерненко на своїй сторінці в Фейсбук закликав членів своєї організації і інших патріотичних об'єднань провести акцію протесту в зв'язку з відкриттям виборчих дільниць для виборів до Державної Думи РФ у неділю.

У той же час, обстановка біля будівлі Генерального консульства РФ у Львові в неділю вранці спокійна, дипломатична установа працює, однак відсутні будь-які ознаки того, що в ній відкрилася виборча дільниця.

До будівлі Генконсульства ніхто не заходить і не виходить з неї. Біля входу стоїть співробітник Національної гвардії, працює охорона. Повз будівлю проходять нечисленні перехожі.

Черговий Генерального консульства РФ повідомив агентству, що у дипустанови робочий день, але на питання, чи відкрито виборчу дільницю, не зміг відповісти. Апарат консула в даний час не відповідає.

На сайті Генконсульства повідомляється, що "з метою вдосконалення надання населенню консульських та інших послуг" в суботу 17 вересня, дипустанова працювала по режиму четверга, а в неділю, 18 вересня, працює по режиму п'ятниці.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.

Разом з тим, у суботу глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявила, що Україна повинна забезпечити безпеку під час голосування росіян на її території 18 вересня.

У суботу Клімкін заявив, що спроба російської сторони організувати вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму і диппредставництвах РФ в Україні - це свідома провокація.

Теми: Росія вибори Київ Харків Одеса
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