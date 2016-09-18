У Криму в "день тиші" на дільниці була агітація "влади"

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Неділя, 18 вересня 2016, 10:22

В окупованому Криму, де проходять "вибори" до Держдуми РФ, відкрилися всі виборчі дільниці, обстановка спокійна.

Про це повідомив "глава кримського виборчкому" Михайло Малишев, передає російське агентство РИА Новости.

"На території республіки Крим утворено 1207 виборчих дільниць. Всі вони відкрилися вчасно. Обстановка спокійна", - сказав Малишев журналістам.

За його словами, Крим вперше бере участь у виборах до Державної думи РФ, тому для кримських виборчих комісій це перший досвід.

"Будь-яких порушень при відкритті дільничних комісій немає", - підкреслив Малишев.

У той же час, як повідомляє "Новая газета", перші порушення на виборах у Криму були зафіксовані ще до початку голосування.

Мешканка Ялти Аніка Шаульська повідомила в своєму Facebook, що на виборчій дільниці № 508 (будівля ялтинської стоматологічної поліклініки) в "день тиші" були виявлені агітаційні матеріали кандидатів Андрія Козенка і Сергія Аксьонова.

Козенко є "віце-спікером Державної ради Криму", Аксьонов - "глава республіки". Обидва балотуються до Держдуми від "Єдиної Росії". До посту були додані фотографії агітаційних листівок і плакатів, що лежать на столах у виборчій комісії.

Шаульська зазначила, що подала скаргу до ТВК з вимогою притягнути порушників до адміністративної відповідальності.

Вибори до Держдуми проходять 18 вересня за змішаною системою: половина депутатів буде обрана в одномандатних округах, інша - за партійними списками.

У Криму утворено три одномандатних округи, в Севастополі - один. "Правом вибору володіє близько 1,8 мільйона жителів півострова", - повідомляє РИА Новости.

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