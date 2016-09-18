В Одесі сутички через російські вибори, затримали членів ПС

В Одесі біля генконсульства РФ 18 вересня затримано чотирьох активістів "Правого сектору", які влаштували бійку та сутички з поліцієію.

Про це повідомила головний спеціаліст відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Одеській області Дарина Ярчук, пише Інтерфакс-Україна.

За її даними, затримані особи порушували громадський порядок і нецензурно висловлювалися на адресу співробітників поліції. Наразі вони доставлені у відділ поліції для складання адміністративних протоколів.

Як повідомляє місцевий "7 канал", в Одесі сталася сутичка між активістами "Правого сектора" і поліцією, оскільки "громадські активісти не пускали людей голосувати".

"В результаті виник конфлікт з силовиками. Правоохоронці затримали голову одеського "Правого сектора" Сергія Стерненко. За словами активістів, вибори не можна проводити на території України, оскільки Росія окупувала частину українських територій, а регулярні частини російської армії беруть участь у військовому конфлікті на Сході країни, підтримуючи сепаратистів", - йдеться у повідомленні.

"7 канал"

Як відомо, 18 вересня У Росії почалися вибори депутатів Держдуми сьомого скликання. Вперше Росія проведе "вибори" і в анексованому Криму.

Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.