Російські "вибори" в Україні: голосування завершилося без пригод

Голосування на виборах до Держдуми РФ, яке проходило у посольстві РФ у Києві, завершилося спокійно.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на правоохоронців, які забезпечували порядок біля будівлі диппредставництва, виборча дільниця закрилася після 20:00 за київським часом.

Після того, як кілька годин тому завершився пікет активістів, які протестували проти виборів, наступні години пройшли спокійно, періодично e будівлю посольства заходили громадяни РФ для голосування, але їх була незначна кількість.

Оточення співробітників Нацгвардії, які охороняли будівлю посольства, знято, біля диппредставництва чергує кілька правоохоронців.

Разом з тим, за даними поліції, голосування на виборах на ділянці у Генконсульстві РФ у Харкові також завершилося, порушень громадського порядку, пов'язаних з проведенням виборів, не було.

"Для забезпечення громадського порядку на вул. Максиміліанівській несли службу 500 працівників ГУНП у Харківській області та 200 військовослужбовців Нацгвардії. Будь-яких конфліктних ситуацій і порушень громадського порядку не було", - зазначили у поліції.

У Генконсульстві РФ у Харкові почався підрахунок голосів, заходи безпеки досі посилено.

"Поліція чергуватиме до закінчення підрахунку і вивезення урн з бюлетенями", - зазначили у поліції.

У анексованому Криму голосування завершилося о 20:00 за київським часом, за даними ЦВК Криму, середня явка виборців станом на 18:00 перевищила 40%, повідомляє ТАСС. Середня явка виборців на виборах до Держдуми в РФ становить 39,37%.

Глава кримського відділення партії "Комуністи Росії" Леонід Грач заявляє про порушення на виборах, пишуть Крим. Реалії.

"Є поодинокі порушення у с. Багате Білогірського району. У відкриту представники "Єдиної Росії" виборцям давали вказівки голосувати за "Єдину Росію", - сказав він.