Російські "вибори" в Україні: голосування завершилося без пригод

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Неділя, 18 вересня 2016, 20:51

Голосування на виборах до Держдуми РФ, яке проходило у посольстві РФ у Києві, завершилося спокійно.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на правоохоронців, які забезпечували порядок біля будівлі диппредставництва,  виборча дільниця закрилася після 20:00 за київським часом.

Після того, як кілька годин тому завершився пікет активістів, які протестували проти виборів, наступні години пройшли спокійно, періодично e будівлю посольства заходили громадяни РФ для голосування, але їх була незначна кількість.

Оточення співробітників Нацгвардії, які охороняли будівлю посольства, знято, біля диппредставництва чергує кілька правоохоронців.

Разом з тим, за даними поліції, голосування на виборах на ділянці у Генконсульстві РФ у Харкові також завершилося, порушень громадського порядку, пов'язаних з проведенням виборів, не було.

"Для забезпечення громадського порядку на вул. Максиміліанівській несли службу 500 працівників ГУНП у Харківській області та 200 військовослужбовців Нацгвардії. Будь-яких конфліктних ситуацій і порушень громадського порядку не було", - зазначили у поліції.

У Генконсульстві РФ у Харкові почався підрахунок голосів, заходи безпеки досі посилено.

"Поліція чергуватиме до закінчення підрахунку і вивезення урн з бюлетенями", - зазначили у поліції. 

У анексованому Криму голосування завершилося о 20:00 за київським часом, за даними ЦВК Криму, середня явка виборців станом на 18:00 перевищила 40%, повідомляє ТАСС. Середня явка виборців на виборах до Держдуми в РФ становить 39,37%. 

Глава кримського відділення партії "Комуністи Росії" Леонід Грач заявляє про порушення на виборах, пишуть Крим. Реалії.

"Є поодинокі порушення у с. Багате Білогірського району. У відкриту представники "Єдиної Росії" виборцям давали вказівки голосувати за "Єдину Росію", - сказав він. 

Теми: Росія вибори Київ поліція
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IP: 91.237.121.---Gornyak18.09.2016 21:23
Несколько дней назад МИД Украины и лично президент Порошенко выдали ноту протеста по поводу проведения выборов РФ на оккупированных территориях - а именно в Крыму. "Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нелегитимными выборы в Государственную думу России из-за их проведения, в том числе и в аннексированном Крыму"
То есть - фактически российские граждане на территории Украины не имели право пойти в свои генконсульства в Одессе, во Львове и Харькове и в посольство в Киеве и голосовать.
Но.
Все случилось с точностью до наоборот.
Они пошли, там их встретили патриоты.
А реформированная украинская полиция вместо того, чтобы встать стеной у этих консульств и посольства и просто тупо не пускать людей с русскими паспортами - стала бить патриотов.
Офигительная картинка для рашаСМИ про "страну дураков".
Наш МИД и президент отморозились.
Господа, вы или крестики снимите или трусы оденьте.
Задолбали ваши полумеры и тупые заявы.
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