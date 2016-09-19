На кордоні з Польщею у чергах – понад півтисячі авто

На кордоні України й Польщі станом на 8 ранку понеділка у чергах на пунктах пропуску стоять 555 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Facebook 19 вересня.

А саме, на пунктах пропуску "Шегині" стоїть 150 автомобілів, "Угринів" – 120, "Устилуг" – 100, "Ягодин авто" – 90, "Краковець" – 30, "Грушів" – 25, "Рава-Руська" – 20, "Смільниця" – 20 авто.

На румунському та молдавському напрямку черг немає.

На кордоні з Угорщиною на пун6кті пропуску "Вилок" очікують проїзду 15 авто, а на кордоні зі Словаччиною – 30 авто на пункті пропуску "Малий Березний".