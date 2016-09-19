На кордоні з Польщею у чергах – понад півтисячі авто

00
0
Понеділок, 19 вересня 2016, 09:19

На кордоні України й Польщі станом на 8 ранку понеділка у чергах на пунктах пропуску стоять 555 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Facebook 19 вересня.

А саме, на пунктах пропуску "Шегині" стоїть 150 автомобілів, "Угринів" – 120, "Устилуг" – 100, "Ягодин авто" – 90, "Краковець" – 30, "Грушів" – 25, "Рава-Руська" – 20, "Смільниця" – 20 авто.

На румунському та молдавському напрямку черг немає.

На кордоні з Угорщиною на пун6кті пропуску "Вилок" очікують проїзду 15 авто, а на кордоні зі Словаччиною – 30 авто на пункті пропуску "Малий Березний".

Теми: кордон Прикордонна служба Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
На кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною знову черги 18 вересня 2016, 23:54
Кучма: сепаратисти не дають створити групу з питань кордону 16 вересня 2016, 16:03
У чергах на кордоні з Польщею стоять 840 авто 16 вересня 2016, 01:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Захист Богатирьової: Росія відмовила, Куба мовчить, а рік минув
У ЄС євродепутатам рекомендують не їхати далі Києва: бояться
Путін вирішив відродити КДБ радянських часів - ЗМІ
В Луцьку біля клубу "Опера" стався вибух
Усі новини
Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона

Відео

Секретна дача Медведєва на 80 гектарах з висоти пташиного польоту