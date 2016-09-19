Україна проситиме санкції для організаторів "виборів" у Криму
Україна передасть усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб, причетних до організації так званих виборів у Криму, для включення їх у санкційні списки.
Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у понеділок.
Також вказується, що у списку будуть ті, хто брав участь у незаконних виборах.
"Україна рішуче засуджує організацію Російською Федерацією на території тимчасово окупованих нею Автономної Республіки Крим та м.Севастополь виборів до Державної Думи Федеральних Зборів РФ сьомого скликання", - сказано у заяві.
"Результати голосування і повноваження 4 депутатів Державної Думи, обраних в окупованому Криму за мажоритарною системою, та 225 парламентаріїв, обраних за пропорційною системою, є нікчемними і нелегітимними, що ставить під сумнів легітимність усієї Державної Думи", - заявляє відомство.
Як відомо, 18 вересня в Росії пройшли вибори у Держдуму.
Явка на виборах в Держдуму стала найнижчою в історії РФ.
Народні депутати фракції "Народний фронт" закликають Верховну Раду підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.
У свою чергу євродепутати закликали не визнавати вибори в Держдуму РФ, які пройшли на території окупованого Росією Криму.
Українська правда
Наприклад, розпочати кримінальне переслідування всіх причетних до організації виборів в Криму (і це має бути не лише Путін з К чи Е. Панфілова, а й всі кандидати, що балотувалися в Криму, а також всі члени тамтешніх місцевих виборчкомів, керівництво кримських осередків російських партій, що брали участь у виборах -- ці дані можна отримати навіть з відкритих офіційних джерел) з перспективою їхнього негайного затримання в разі потрапляння на українську територію.
Давно вже настав час, щоб Україна почала показувати зуби, а не лише скаржитися світовому співтовариству.