Україна проситиме санкції для організаторів "виборів" у Криму

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Понеділок, 19 вересня 2016, 13:12

Україна передасть усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб, причетних до організації так званих виборів у Криму, для включення їх у санкційні списки.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у понеділок.

Також вказується, що у списку будуть ті, хто брав участь у незаконних виборах.

"Україна рішуче засуджує організацію Російською Федерацією на території тимчасово окупованих нею Автономної Республіки Крим та м.Севастополь виборів до Державної Думи Федеральних Зборів РФ сьомого скликання", -  сказано у заяві.

"Результати голосування і повноваження 4 депутатів Державної Думи, обраних в окупованому Криму за мажоритарною системою, та 225 парламентаріїв, обраних за пропорційною системою, є нікчемними і нелегітимними, що ставить під сумнів легітимність усієї Державної Думи", - заявляє відомство.

Як відомо, 18 вересня в Росії пройшли вибори у Держдуму.

Явка на виборах в Держдуму стала найнижчою в історії РФ.

Народні депутати фракції "Народний фронт" закликають Верховну Раду підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.

У свою чергу євродепутати закликали не визнавати вибори в Держдуму РФ, які пройшли на території окупованого Росією Криму.

Українська правда

Теми: МЗС Крим
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Коментарі — 1
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IP: 93.73.27.---Gonta_2019.09.2016 14:15
Просити про міжнародні санкції звичайно треба, але ще в більшій мірі треба самим робити те, про що Україні нікого питати не потрібно.
Наприклад, розпочати кримінальне переслідування всіх причетних до організації виборів в Криму (і це має бути не лише Путін з К чи Е. Панфілова, а й всі кандидати, що балотувалися в Криму, а також всі члени тамтешніх місцевих виборчкомів, керівництво кримських осередків російських партій, що брали участь у виборах -- ці дані можна отримати навіть з відкритих офіційних джерел) з перспективою їхнього негайного затримання в разі потрапляння на українську територію.
Давно вже настав час, щоб Україна почала показувати зуби, а не лише скаржитися світовому співтовариству.
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