Україна проситиме санкції для організаторів "виборів" у Криму

Україна передасть усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб, причетних до організації так званих виборів у Криму, для включення їх у санкційні списки.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у понеділок.

Також вказується, що у списку будуть ті, хто брав участь у незаконних виборах.

"Україна рішуче засуджує організацію Російською Федерацією на території тимчасово окупованих нею Автономної Республіки Крим та м.Севастополь виборів до Державної Думи Федеральних Зборів РФ сьомого скликання", - сказано у заяві.

"Результати голосування і повноваження 4 депутатів Державної Думи, обраних в окупованому Криму за мажоритарною системою, та 225 парламентаріїв, обраних за пропорційною системою, є нікчемними і нелегітимними, що ставить під сумнів легітимність усієї Державної Думи", - заявляє відомство.

Як відомо, 18 вересня в Росії пройшли вибори у Держдуму.

Явка на виборах в Держдуму стала найнижчою в історії РФ.

Народні депутати фракції "Народний фронт" закликають Верховну Раду підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.

У свою чергу євродепутати закликали не визнавати вибори в Держдуму РФ, які пройшли на території окупованого Росією Криму.

Українська правда