США допоможуть створити службу для таємної перевірки прокурорів

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Понеділок, 19 вересня 2016, 15:02

При Генпрокуратурі за сприяння США буде створена нова служба, яка таємно перевірятиме прокурорів на причетність до корупції.

Про це у понеділок на прес-конференції заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Він нагадав, що наразі при ГПУ вже існує одна служба перевірки діяльності прокурорів, яку очолює Петро Шкутяк.

"Другий напрямок – це створення разом з американськими колегами спеціального підрозділу IG – генеральна інспекція, яка зараз буквально відбирається на конкурсі, на посаду керівника подано аж 99 заявок бажаючих. Ця служба буде вповноважена перевіряти сигнали про корупцію або зловживання будь-якого працівника прокуратури у таємному режимі і не підпорядковується нікому, крім генерального прокурора", – сказав Луценко.

За словами генпрокурора, ця інспекція стане "караючим мечем" для очищення системи.

"Впевнений, що обидві ці структури дадуть результат з очищення сотень прокурорів з сьогоднішньої 15-тисячної прокуратури України", – додав він.

Українська правда

Теми: Луценко прокуратура Генпрокуратура корупція
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