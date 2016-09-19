Євродепутат на Донбасі висловився за поставки Україні озброєння

Депутат Європейського парламенту від Чеської республіки Яромир Штетина вважає, що єдиний спосіб завершення конфлікту в Україні - це постачання військового озброєння.

Про це він заявив 19 вересня під час поїздки на Донбас до лінії фронту, передають "Новости Донбасса".

На його думку, Мінські домовленості выд самого початку неефективні. Також він додав, що проти Росії необхідно посилювати санкції.

Штетина обіймає посаду заступника голови комітету з питань безпеки і оборони. Він, а також ще двоє євродепутатів Ребекка Хармс і Міхаель Боні в понеділок відвідали КПВВ "Мар'їнка", де поспілкувалися з людьми, які намагаються перетнути лінію розмежування.

Так вранці вони разом з віце-спікером Верховної Ради Іриною Геращенко перебували на КПВВ "Мар'їнка" слухали людей, які скаржилися на великі черги на пункті.