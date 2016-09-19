РосЗМІ повідомляють про стрілянину під Москвою й вбивство Жиліна

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Понеділок, 19 вересня 2016, 20:32

Одна людина загинула, інша отримала важкі поранення в результаті стрілянини в ресторані в підмосковному селищі Горки-2.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, інцидент стався в понеділок увечері в ресторані "Вєтєрок".

Невідомий чоловік зайшов до приміщення закладу і розстріляв з вогнепальної зброї двох відвідувачів, в результаті чого один з них помер на місці, а другий отримав важкі поранення, його забрали медики.

Пізніше джерело "Інтерфаксу" в правоохоронних органах повідомило, що вбитим виявився глава харківської сепаратистської організації "Оплот" Євген Жилін.

Згідно з інформацією, від отриманих ран помер 40-річний громадянин України Євген Жилін. Його супутник Андрій Козирєв доставлений в лікарню.

Як відомо, українські правоохоронці підозрювали Жиліна, зокрема, у фінансуванні терористичних організацій.

У вересні 2015 року СБУ заблокувала декілька банківських рахунків, якими користувався ватажок терористичної організації "Оплот".

Повідомлялося, що всього на рахунках родичів Жиліна у банківських установах було заблоковано понад 1,75 мільйона гривень.

Теми: Росія кримінал сепаратизм
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IP: 37.52.33.---vurobnuk19.09.2016 20:47
Та ну... Не може так порадувати новинами з понеділка
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