Слідчі в РФ озвучили основну версію вбивства Жиліна

Розбіжності в бізнесі є основною версією вбивства глави терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна в підмосковному ресторані.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на представника обласного главку СКР Ольгу Врадій.

"Слідством відпрацьовується низка версій скоєного злочину. Пріоритетною є комерційна діяльність, також не виключаються особисті неприязні стосунки", - сказала Врадій.

Вона також повідомила, що вбивця був ретельно загримований. "У нього були накладні вуса, спортивні окуляри з антивідблисковими жовтими скельцями, панама", - сказала представник слідства.

Жилін був убитий у понеділок 19 вересня в ресторані "Вєтєрок", розташованому в селищі "Горки-2" на Рубльово-Успенському шосе в Підмосков'ї.

Як повідомляв "Інтерфаксу" співрозмовник, вбивця чекав на жертву за столиком в ресторані. Він відкрив вогонь, як тільки Жилін і його знайомий Андрій Козирєв зайшли в заклад. В результаті стрілянини лідер "Оплоту" був убитий, Козирєв був важко поранений і госпіталізований. Козирєв після операції перебуває в комі.

Після вбивства підозрюваний виїхав автомобілі, в яокму водій чекав на нього біля ресторану, сказав співрозмовник агентства.

Порушено кримінальну справу за статтями КК РФ "Вбивство двох і більше осіб" і "Незаконний обіг зброї".

У той же час, радник міністра внутрішніх справ заявив, що офіційного підтвердження про те, що убитий саме Жилін, Україна ще не отримувала.