Слідчі в РФ озвучили основну версію вбивства Жиліна

11201 перегляд
4
Вівторок, 20 вересня 2016, 10:37

Розбіжності в бізнесі є основною версією вбивства глави терористичної організації  "Оплот" Євгена Жиліна в підмосковному ресторані.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на представника обласного главку СКР Ольгу Врадій.

"Слідством відпрацьовується низка версій скоєного злочину. Пріоритетною є комерційна діяльність, також не виключаються особисті неприязні стосунки", - сказала Врадій.

Вона також повідомила, що вбивця був ретельно загримований. "У нього були накладні вуса, спортивні окуляри з антивідблисковими жовтими скельцями, панама", - сказала представник слідства.

Жилін був убитий у понеділок 19 вересня в ресторані "Вєтєрок", розташованому в селищі "Горки-2" на Рубльово-Успенському шосе в Підмосков'ї.

Як повідомляв "Інтерфаксу" співрозмовник, вбивця чекав на жертву за столиком в ресторані. Він відкрив вогонь, як тільки Жилін і його знайомий Андрій Козирєв зайшли в заклад. В результаті стрілянини лідер "Оплоту" був убитий, Козирєв був важко поранений і госпіталізований. Козирєв після операції перебуває в комі.

Після вбивства підозрюваний виїхав автомобілі, в яокму водій чекав на нього біля ресторану, сказав співрозмовник агентства.

Порушено кримінальну справу за статтями КК РФ "Вбивство двох і більше осіб" і "Незаконний обіг зброї".

У той же час, радник міністра внутрішніх справ заявив, що офіційного підтвердження про те, що убитий саме Жилін, Україна ще не отримувала.

Теми: Росія убивство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У США російський ВТБ оштрафували на 5 мільйонів через фіктивні угоди 20 вересня 2016, 09:52
США: сирійський режим і Росія знали маршрут обстріляного конвою 20 вересня 2016, 08:49
Держдеп США прокоментував вибори в Держдуму РФ 20 вересня 2016, 05:57
powered by lun.ua
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.132.17.---kerubino20.09.2016 12:16
Туди йому й дорога,на одну собаку стало менше .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.199.93.---moskva3320.09.2016 11:48
все деньги пошли на квартиру Лещенко, нет корректоров))
ВідповістиЗ цитатою
IP: 62.64.107.---Taras Kostenko20.09.2016 11:00
Куда вы так спешите? Куча ошибок по тексту:
* спыврозмовник
* виїхав на чекав його біля ресторану автомобілі
ВідповістиЗ цитатою
IP: 176.104.91.---Sergii Romanovych20.09.2016 10:58
Купа помилок! Відредагуйте новину!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Фірташ продає БЦ "Парус" – ЗМІ
Опубліковані фото обстріляного в Сирії гуманітарного конвою
Слідчі в РФ озвучили основну версію вбивства Жиліна
Грановський: працювати в Адміністрації президента не хочу й не піду
Усі новини
Паралімпіада

Необмежені у Ріо. Третє місце за три мільйони

Паралімпіада-2016

Хто кував шалений успіх для України. Повний перелік