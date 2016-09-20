Рада у першому читанні прийняла закон про кібербезпеку

00
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 13:02

Верховна Рада у першому читанні прийняла закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

За це проголосували 235 депутатів.

Досягнути цього рішення вдалося лише з другого разу – під час першого голосування документ набрав лише 215 голосів.

У той же час депутати відмовилися розглядати цей закон у другому читанні за скороченою процедурою.

Документ визначає "правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки України".

Також він визначає "повноваження і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їх діяльності із забезпечення кібербезпеки України".

Під час обговорення перед голосуванням доповідачі заявили, що документ має велике значення для захисту інтересів України, особливо в умовах російської військової та інформаційної агресії.

У пояснювальній записці зазначається, що метою проекту закону є "створення національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами шляхом комплексного підходу у тісній взаємодії державного і приватного секторів та громадянського суспільства".

Українська правда

Теми: Верховна Рада хакери
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Нардепи знову затвердили тижневий план 20 вересня 2016, 11:34
Гройсман: Якщо Рада схвалить бюджет, я його виконаю і навіть перевиконаю 19 вересня 2016, 22:40
Лещенко: За антикорупціонерами ведеться стеження 19 вересня 2016, 17:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Найєм звинувачує людей Порошенка у стеженні за ним
Лінію розмежування треба будувати заново, гроші хай РФ дає – Жебрівський
Рада відмовилася посилити повноваження спецслужб в ІТ-сфері
Рада постановила, що не визнає нову Держдуму РФ
Усі новини
Пам'ять

Неопублікована розмова з Романом Іваничуком

Другой город

Район муралов в Гданьске