Рада у першому читанні прийняла закон про кібербезпеку

Верховна Рада у першому читанні прийняла закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

За це проголосували 235 депутатів.

Досягнути цього рішення вдалося лише з другого разу – під час першого голосування документ набрав лише 215 голосів.

У той же час депутати відмовилися розглядати цей закон у другому читанні за скороченою процедурою.

Документ визначає "правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки України".

Також він визначає "повноваження і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їх діяльності із забезпечення кібербезпеки України".

Під час обговорення перед голосуванням доповідачі заявили, що документ має велике значення для захисту інтересів України, особливо в умовах російської військової та інформаційної агресії.

У пояснювальній записці зазначається, що метою проекту закону є "створення національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами шляхом комплексного підходу у тісній взаємодії державного і приватного секторів та громадянського суспільства".

Українська правда