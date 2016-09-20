Рада відмовилася посилити повноваження спецслужб в ІТ-сфері

Верховна Рада відмовилася прийняти у першому читанні законопроект про посилення відповідальності за правопорушення у сфері інформаційної безпеки та кіберзлочини.

За це проголосували 208 депутатів. Також вони двічі відмовилися повернутися до повторного розгляду документу.

Після цього Рада 243 голосами відправила законопроект на повторне перше читання.

Під час обговорення низка депутатів, зокрема – доповідач, депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін – зазначили, що прийняття цього документу дозволить спецслужбам значно ефективно боротися із злочинами в інформаційній сфері.

У свою чергу різко проти прийняття цього документу виступила "Самопоміч". Зокрема, її представник Єгор Соболєв заявив, що у порядку денному цей документ з'явився вночі і не був вивчений депутатами належним чином.

Також він висловив побоювання, що закон дозволить СБУ блокувати сайти, висувати вимоги до бізнесу, відкривати справи за невиконання цих вимог та влаштовувати "маски-шоу" в ІТ-компаніях.

Соболєв запропонував запросити на засідання представника СБУ з проханням пояснити всі обставини нових повноважень.

У свою чергу віце-спікер Ради Оксана Сироїд також виступила проти прийняття цього закону і заявила, що він перетворить СБУ в каральний орган на місцях.

Тим часом спікер Андрій Парубій запевнив, що документ пройшов комітет і всі необхідні процедури. Він також висловив переконання, що всі ризики можна буде усунути до другого читання.

У свою чергу співавтор і голова профільного комітету Кожем'якін заявив, що законопроект був внесений у Раду не вночі, а о 18:15 в понеділок з дотриманням всіх вимог регламенту.

Однак депутати відмовилися прийняти документ і відправили його на повторне перше читання.

Як відомо, у понеділок Рада у першому читанні прийняла законопроект про кібербезпеку.

Українська правда