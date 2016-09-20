Поранений товариш Жиліна також розшукується в Україні

Українець Андрій Козар (ЗМІ помилково називають його Козирєвим), який був поранений під час розстрілу лідера "Оплоту" Євгена Жиліна в російському Підмосков'ї, також розшукується українським МВС.

Про це "Українській правді" заявив речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, Козар розшукується з вересня 2010 року через, зокрема, причетність до вбивства харківського журналіста Василя Климентьєва. Жилін також підозрювався за цією справою.

На сайті МВС вказується, що Козар розшукується загалом за трьома статтями Кримінального кодексу.

Фото: МВС

Раніше Козар, як і Жилін, працював у харківській міліції.

Детально про справу Климентьєва та причетність до неї Козара і Жиліна можна прочитати тут.

Як відомо, за інформацією російських ЗМІ та слідчих органів, Жиліна і Козара невідомий розстріляв у підмосковному ресторані в понеділок ввечері. Жилін загинув на місці, Козар був госпіталізований з важкими пораненнями і перебуває в комі.

Українські правоохоронці та МЗС поки що не отримали офіційного підтвердження цієї події.

Жилін був засновником і лідером проросійської організації "Оплот", яка воює в зоні АТО проти українських військ.

Українська правда