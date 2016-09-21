Британську прем’єрку просять покарати Філліпса за дії в Україні

Прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей просять розслідувати діяльність Грема Філліпса в Україні та покарати його за проросійську пропаганду.

Про це пишуть у коментарях до її поста у Facebook.

Користувачі соцмережі висловлюють англійській чиновниці свою відразу діями Філліпса.

Як один із аргументів, наводять епізод із нещодавнім звільненням українців Володимира Жемчугова та Юрія Супруна з полону бойовиків Донбасу.

Зокрема, Філліпс кричав тоді про "фашистів", збиткувався з понівеченого сепаратистами Жемчугова: "Кому ти зараз потрібен, безрукий?".

Жемчугов розповідав потім, що Філліпс у день звільнення тричі брав у нього інтерв’ю – першого разу чоловік говорив спокійно, потім британець почав його "провокувати з образами". "Третє інтерв'ю, коли мене вже віддавали, він вже конкретно мене принижував, і я, звичайно, вже зірвався, назвав його "пропагандистом путінським", – розповів Жемчугов.

У коментарях до Мей люди пишуть, що Філліпс намагався зірвати обмін полонених бойовиками українців.

Також наголошується, що цей британець перебуває на території України нелегально, при цьому надає підтримку тероризму на сході України.

Один із дописувачів питає Мей, чи можна анулювати виїзні документи Філліпса з огляду на це.

Інші звертають увагу британської прем’єрки на те, що Філліпс не є журналістом, насправді, а є пропутінським пропагандистом, який соромить Великобританію.

"Ми вимагаємо покарання за ганебну поведінку й образу ув'язнених", – пише один із коментаторів.

"Ми, міжнародна світова спільнота, шанобливо закликаємо Вас розслідувати і переслідувати пана Філліпса у повному обсязі законів Великобританії за його зв'язки з терористами і незаконну діяльність на окупованій Україні", – йдеться у деяких інших дописах.

Такі заклики отримали багато голосів підтримки інших "фолоуерів" Мей.

Як відомо, Грем Вільям Філліпс (Graham William Phillips) – британець, журналістські матеріали якого набули розголосу під час Євромайдану й конфлікту на сході України. До березня 2015 року він працював на російські телеканали "Russia Today" і "Звезда".

20 вересня 2016 року, реагуючи на скандал у ЗМІ, Філліпс підтвердив, що має квартиру в Одесі, придбану у 2013 році до Євромайдану на "всі свої заощадження". За словами Грехема, він з'їхав із неї у квітні 2014 року.

Олена Рощенко, УП