Деканоідзе назвала три найбільші проблеми зростання злочинності

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Середа, 21 вересня 2016, 15:57

За останній час злочинність в Україні зросла на 23%.

Про це заявила голова Національної поліції Хатія Деканоідзе на засіданні комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності і законодавчого забезпечення 21 вересня.

"Злочинність зросла на 23%. Я це визнавала і визнаю, ми не приховуємо статистику. Кількість злочинів – близько 60% – це крадіжки майна. Проблема в тому, що наш народ бідніє", – зазначила вона.

"Проблема номер два – закон Савченко, 34 тисячі людей незабаром вийдуть на волю", – зауважила Деканоідзе.

Третя проблема, за словами голови Нацполіції, – це мотивація поліцейських.

"Якби ви бачили в яких умовах працює слідчий, патрульний, опер, який працює 24 години на добу. Ні комп'ютерів, ні високих зарплат... Професія поліцейського непопулярна, вони себе почувають гірше, ніж у 90-х", – заявила вона.

"У нас немає грошей, немає бюджету, щоб одягнути і взути поліцейських", - заявила глава Нацполіції.

Роман Кравець, УП

Теми: поліція Деканоідзе кримінал
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Коментарі — 4
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IP: 94.179.39.---Леонід Климчук21.09.2016 17:00
Деконаідзе дивиться на зростання злочинності сугубо по-поліцейськи, а потрібно ширше - по-суспільному, до якого вона ментально,вибачайте субєктивно не належить. Адже ж, що вона хотіла отримати від українського суспільства,яке веде війну з росйськими окупантами, а сама влада видає її лише за АТО, тобто диктує йому жити в обстановці війни лише за цивільними законами.
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IP: 195.78.69.---Alex191721.09.2016 16:34
Так это надо говорить Порошенку и Гройсману, чтобы они делали реформы как это делали Гонконг и Сингапур, а не шли на поводу у МВФ! Всего за одно поколение Сингапур преобразился необычайно. Его население увеличилось в пять раз, достигнув 5 млн человек. Средняя зарплата $ 4 тыс. в месяц. Соседний Гонконг выглядит еще более зажиточным местом. Средняя зарплата достигает $ 9 тыс.! Первое, что сделали города-государства, - необычайно упростили налоговую систему и снизили фискальные ставки. Гонконг привлек международный бизнес отсутствием НДС, таможенных пошлин, налога на дивиденды и социальных взносов, а также невысоким налогом на прибыль. Мягкий фискальный режим довольно быстро привлек в регион огромный денежный и товарный поток! Так кто мешает это нам делать?
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IP: 195.78.69.---Naim21.09.2016 16:27
Так может пора создавать тихонько бригады смерти при СБУ или МВД и просто отстреливать преступников под видом преступных разборок? Рузвельт в свое время только так навел в стране!
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IP: 85.223.209.---qqqq21.09.2016 16:12
То реформа поліції заключалась в зміні форми і перефарбуванні автомобілів?
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