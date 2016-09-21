Деканоідзе назвала три найбільші проблеми зростання злочинності

За останній час злочинність в Україні зросла на 23%.

Про це заявила голова Національної поліції Хатія Деканоідзе на засіданні комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності і законодавчого забезпечення 21 вересня.

"Злочинність зросла на 23%. Я це визнавала і визнаю, ми не приховуємо статистику. Кількість злочинів – близько 60% – це крадіжки майна. Проблема в тому, що наш народ бідніє", – зазначила вона.

"Проблема номер два – закон Савченко, 34 тисячі людей незабаром вийдуть на волю", – зауважила Деканоідзе.

Третя проблема, за словами голови Нацполіції, – це мотивація поліцейських.

"Якби ви бачили в яких умовах працює слідчий, патрульний, опер, який працює 24 години на добу. Ні комп'ютерів, ні високих зарплат... Професія поліцейського непопулярна, вони себе почувають гірше, ніж у 90-х", – заявила вона.

"У нас немає грошей, немає бюджету, щоб одягнути і взути поліцейських", - заявила глава Нацполіції.

Роман Кравець, УП