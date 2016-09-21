Луценко: в мирних областях зростає кількість умисних вбивств

В мирних областях України росте кількість умисних вбивств.

Про це повідомив під час засідання комітету ВР генпрокурор Юрій Луценко.

"МВС говорить про зменшення кількості (умисних вбивств – ред.) з 2100 до 1200 у цьому році. Але якщо придивитися по областях, то все зменшення досягнуте за рахунок Донецької області з 1170 до 229 за рахунок замороження активних військових дій", - сказав він.

"В той же час вбивства виросли у мирній Закарпатській, Івано-Франківській, Херсонській, Львівській, Київській та інших областях", - сказав він.

За його словами з початку 2016 року зареєстровано 410 тисяч кримінальних правопорушень, що на 25% більше ніж минулого року.

На 38% зросла кількість крадіжок, на 40% стало більше грабежів, розбійних нападів на 30% більше.

Кількість угонів зросла на 16%.

Українська правда