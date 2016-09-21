Луценко: в мирних областях зростає кількість умисних вбивств

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Середа, 21 вересня 2016, 16:06
tsn.ua

В мирних областях України росте кількість умисних вбивств.

Про це повідомив під час засідання комітету ВР генпрокурор Юрій Луценко.

"МВС говорить про зменшення кількості (умисних вбивств – ред.) з 2100 до 1200 у цьому році. Але якщо придивитися по областях, то все зменшення досягнуте за рахунок Донецької області з 1170 до 229 за рахунок замороження активних військових дій", - сказав він.

"В той же час вбивства виросли у мирній Закарпатській, Івано-Франківській, Херсонській, Львівській, Київській та інших областях", - сказав він.       

За його словами з початку 2016 року зареєстровано 410 тисяч кримінальних правопорушень, що на 25% більше ніж минулого року.

На 38% зросла кількість крадіжок, на 40% стало більше грабежів, розбійних нападів на 30% більше.

Кількість угонів зросла на 16%. 

Українська правда

Теми: кримінал Генпрокуратура
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Коментарі — 2
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IP: 109.240.151.---Петро Петренко21.09.2016 17:17
Страна, взрастившая у себя бандитизм, терроризм и не раскрытых прямых убийств. Наверняка, опять Путин виноват! Европа такие страны очень "любит"! Может, и безвиз откроет, чтоб и самой горя хапнуть от Украины.
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IP: 94.179.39.---Леонід Климчук21.09.2016 16:53
А що інше могла отримати від суспільства ця наша влада, оголосивши війну - лише АТО, тобто вирішивши жити в умовах війни за цивільними законами.
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