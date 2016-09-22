Байден попередив Порошенка про ризик зняття санкцій ЄС з Росії

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Четвер, 22 вересня 2016, 07:37

Віце-президент США Джо Байден закликав президента Петра Порошенка активніше проводити політичні та економічні реформи, інакше є ризик, що деякі країни Євросоюзу знімуть санкції з РФ.

Про це Байден сказав в середу в ході виступу в Раді з міжнародних відносин в Нью-Йорку, передає Reuters.

"Ми знаємо, що якщо вони (українці) дадуть привід ЄС, є, принаймні, п'ять країн, які прямо зараз можуть сказати:" Ми хочемо "вийти" з санкцій проти Москви ", - заявив Байден.

Віце-президент США повідомив, що з початку кризи, він щотижня дві-три години розмовляє по телефону з українським керівництвом, закликаючи наполегливіше проводити реформи, а також "продавлює" в Німеччині, Франції та Італії ідею не скасовувати санкції.

Також, за словами Байдена, на тлі кризи в Європі, яка викликаний наплавом мігрантів і Brexit, він попередив Порошенко про необхідність виконання мінських угод, щоб не допустити звинувачень в їхньому провалі.

Теми: санкції США Росія Порошенко
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Коментарі — 4
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IP: 68.105.24.---Tetyana Pikuleva22.09.2016 08:53
Це ще раз доводить правильність твердження про яке попереджали голландці напередодні останніх виборів Президента України а саме "олігарх і демократія не сумісні поняття ". Допоки більшість народу буде біомасою , яка зомбується через телевізор до того часу народом будуть керувати торгаші і запроданці. і
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IP: 109.240.246.---Петро Петренко22.09.2016 08:49
Что делать? Все банально просто! Надо выполнять минские соглашения, начиная с первого пункта! И будет вам счастье!!!
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IP: 37.229.196.---Nanik22.09.2016 08:17
))) позорище
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IP: 91.199.93.---moskva3322.09.2016 08:08
а нельзя порошенко поменять на пленных в ордло?
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