Луценко запевняє, що подання на Бойка не було і немає
Генпрокурор Юрій Луценко доручив перевірити, чи готувалося подання про зняття недоторканності з глави фракції "Опоблоку" Юрія Бойка.
Про це він повідомив журналісту "Української правди" в рамках проекту "Один день з ...".
Так, відповідаючи на питання про долю подання про зняття депутатський недоторканності з Юрія Бойка, він сказав: "Мене самого вже дістали цим питанням, і я доручив перевірити, чи готувалися або готуються подання на Бойкп. Ні, не було. І поки не отримали фактів - немає".
При цьому Луценко заявив, що ГПУ працює над цим.
"Але працюємо в цьому напрямку, в першу чергу - на Кіпрі та в Латвії", - сказав він.
Як відомо, раніше депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що керівництво Генпрокуратури намагається вивести лідера фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка з-під кримінальних звинувачень.
Українська правда
У Луценка немає необхідних фактів? Здається, вони є у майже всіх, крім Луценка.
Скільки вже було журналістських розслідувань! Бойко очолював міністерство енергетики в добу Януковича-Азарова, коли, як стверджує та ж влада були вкрадені десятки мільярдів доларів. Виявляється, всюди у тій владі крали, крім енергосектора (за природою одного із потенційно найкорумпованіших). Не згадуючи вже славнозвісні вишки, або "програш" Фірташу мільярдів кубів газу в газосховищах, між іншим оплачені Україною...