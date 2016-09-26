Луценко запевняє, що подання на Бойка не було і немає

Генпрокурор Юрій Луценко доручив перевірити, чи готувалося подання про зняття недоторканності з глави фракції "Опоблоку" Юрія Бойка.

Про це він повідомив журналісту "Української правди" в рамках проекту "Один день з ...".

Так, відповідаючи на питання про долю подання про зняття депутатський недоторканності з Юрія Бойка, він сказав: "Мене самого вже дістали цим питанням, і я доручив перевірити, чи готувалися або готуються подання на Бойкп. Ні, не було. І поки не отримали фактів - немає".

При цьому Луценко заявив, що ГПУ працює над цим.

"Але працюємо в цьому напрямку, в першу чергу - на Кіпрі та в Латвії", - сказав він.

Як відомо, раніше депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що керівництво Генпрокуратури намагається вивести лідера фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка з-під кримінальних звинувачень.

Українська правда