Посвідчення УДО дніпровського стрілка перевіряють на справжність

4832 перегляди
1
Понеділок, 26 вересня 2016, 18:03

Правоохоронні органи проводять службову перевірку щодо того, чи є справжнім посвідчення учасника бойових дій, знайдене у дніпровського стрілка Олександра Пугачова.

Про це Українській правді повідомив директор департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало.

"Ми знайшли таке посвідчення при огляді особистих речей Пугачова у медзакладі. Наразі проводиться службова перевірка на предмет того, коли його було видано, і чи є воно взагалі справжнім", - сказав Тракало.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що зловмисник, який підозрюється у вбивстві поліцейського у Дніпрі 25 вересня -  Олександр Пугачов - колишній боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо".

25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Як з'ясувалося, Пугачов перебував у розшуку.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали, він перебуває у лікарні.

Українська правда

Теми: Дніпро поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Дніпрі – жалоба, люди несуть квіти й збирають гроші рідним патрульних 26 вересня 2016, 14:10
Пугачову незабаром висунуть звинувачення у вбивстві поліцейських 26 вересня 2016, 11:56
Підозрюваний у вбивстві патрульних вже може спілкуватися з поліцією 26 вересня 2016, 09:05
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 193.254.220.---qqqq26.09.2016 18:29
В УП сьогодні аншлаг помилок. УДО (управління державної охорони) чи УБД (учасника бойових дій)?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Єфремова ще на два місяці залишили під вартою
Троян розповів подробиці розслідування вбивства поліцейських
Житомирська облрада обрала своїм головою депутата БПП
Комітет Європарламенту проголосував за безвіз для України
Усі новини
Від творців

Київський бренд, який шиє хіп-хоп штани і реглани

Ні – кодеїну!

Які ліки небезпечні для дітей