Троян розповів подробиці розслідування вбивства поліцейських

Підозрюваному у вбивстві двох поліцейських в Дніпрі в неділю Олександру Пугачову офіційно пред'явлено підозру в посяганні на життя співробітника правоохоронного органу.

Про це заявив перший заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Вадим Троян.

На прес-конференції в Дніпрі в понеділок він розповів, що Пугачов відмовляється свідчити проти себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.

Троян повідомив, що у вказаній справі опитано 37 свідків. Є три людини, які впізнали Пугачова.

Також була проведена дактилоскопічна експертиза, яка показала, що особа, яка підозрюється в розстрілі двох поліцейських і перебуває з вогнепальним пораненням живота в обласній лікарні ім.Мечникова, є Пугачовим, який в 2003 році був засуджений в Донецьку.

Також експертиза показала, що куля, якою був поранений Пугачов, була випущена з пістолета поліцейського Артема Кутушева.

За словами Трояна, були проведені обшуки в квартирі Пугачова, проведена експертиза його автомобіля.

Призначено ще 23 експертизи, в тому числі ДНК.

У свою чергу, начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ігор Репешко розповів, що Пугачов дійсно був учасником бойових дій і відповідне посвідчення отримав відповідно до закону.

Посвідчення було видано матері Пугачова за дорученням, оскільки сам підозрюваний тоді вже перебував у розшуку.

Пугачов розшукувався за ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.1 ст.255 (участь у злочинній організації і злочинах, вчинюваних такою організацією), ч.2 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК.

Троян також розповів, що зараз ведуться слідчі дії, за результатами яких поліція буде готова вже в найближчі дні пред'явити Пугачову звинувачення за ч.1 ст.115 (замах на вбивство та умисне вбивство) і ч.3 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Перший заступник голови Нацполіції розповів, що на момент втечі у Пугачова було два пістолети - належав йому і відібраний у поліцейського. Обидва пістолети досі не виявлені.

За його словами, у Пугачова є дружина і діти, з якими він не бачився вже тривалий час.

Троян також розповів, що після вбивства поліцейських на слід Пугачова вдалося вийти досить швидко, оскільки той допустив помилку, яка дозволила правоохоронцям вийти на його квартиру і потім оперативно почати переслідування.

Інтерфакс-Україна