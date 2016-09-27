Бойовики проводять ротацію - розвідка

Бойовики проводять ротацію, Росія постачає їм паливно-мастильні матеріали.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

Основні зусилля противника зосереджувались на ротації та посиленні підрозділів, їх доукомплектуванні та інженерному обладнанні передових позицій на

сєверодонецькому, слов'янському, донецькому, маріупольському напрямках.

Для ведення повітряної розвідки позицій сил АТО та перевірки заходів оперативного маскування своїх військ противником залучались два тактичні безпілотні літальні апарати в районах Дебальцевого та Амвросіївки.

Командування ЗС РФ продовжує постачання паливно-мастильних матеріалів підпорядкованим з’єднанням та частинам з території Росії. До Ровеньки прибуло чотири цистерни з паливом (200 тонн).

У розвідці зауважують, що у зв’язку з перебуванням представників місії ОБСЄ у районі Станиця Луганська командуванням бойовиків введена тимчасова заборона на переміщення техніки.

Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, самохідних артилерійських установок та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град" у районах Стаханова, Гірне, Харцизьк та Новоазовськ.