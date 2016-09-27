Патріарх Кирил підтримав звернення про заборону абортів в Росії

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Вівторок, 27 вересня 2016, 19:07

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил підписав текст звернення, який закликає повністю заборонити аборти на території Росії.

Про це повідомляє прес-служба патріарха.

Згідно з інформацією, підписи під зверненням збирають учасники Загальноросійського громадського руху "За життя" та руху "Православні добровольці". Текст звернення був узгоджений з патріаршою комісією з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства.

Активісти, яких підтримав патріарх, виступають за визнання за зачатою дитиною статусу людської істоти, життя, здоров'я і благополуччя якої повинні бути захищені законом; за заборону хірургічних і медикаментозних переривань вагітності, а також за заборону протизаплідних засобів з абортивною дією.

Крім того, підписанти звернення домагаються заборони допоміжних репродуктивних технологій, невід'ємною складовою яких, на їхню думку, "є приниження людської гідності і вбивство дітей, які перебувають на початкових етапах ембріонального розвитку".

Також ініціатори документа просять надання з федерального бюджету матеріальної допомоги вагітним жінкам і сім'ям з дітьми на рівні не менше прожиткового мінімуму.

Як відомо, у п'ятницю, 23 вересня, у Польському сеймі обговорювалися 2 законопректи щодо абортів – один цілковито забороняє переривати вагітність, а інший – дозволяє аборт до 12 тижня вагітності.

У відповідь на потенційну заборону абортів у Польщі із можливою кримінальною відповідальністю за переривання вагітності, на Facebook поширився флешмоб із хештегами #czarnyprotest, #чорнийпротест, #blackprotest.

Українська правда

Теми: церква медицина
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IP: 79.176.123.---dk565627.09.2016 19:15
Правильно. Родине нужны защитники!
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