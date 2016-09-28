Помер колишній президент Ізраїля Шимон Перес

541 перегляд
0
Середа, 28 вересня 2016, 05:38

У Тель-Авіві в середу у віці 93 років помер колишній президент Ізраїля Шимон Перес.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційне інформаційне агентство уряду Ізраїлю.

Перес був госпіталізований через інсульт два тижні тому. Лікарі домоглися певного прогресу в його стані до раптового погіршення його здоров'я у вівторок.

Перес був президентом Ізраїлю з 2007 по 2014 роки. У 1994 році Перес спільно з тодішнім прем'єром Ізраїлю Іцхаком Рабином і палестинським лідером Ясиром Арафатом отримав Нобелівську премію за зусилля щодо досягнення миру і внесок у мирне врегулювання на Близькому Сході.

Теми: Ізраїль
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Ціна капітуляції. Чому Україну неправильно порівнювати з Ізраїлем 23 вересня 2016, 11:56
Ізраїль отримає $ 38 млрд військової допомоги від США 15 вересня 2016, 04:49
Суд змінив Корбану запобіжний захід і відпустив в Ізраїль 21 серпня 2016, 16:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Марчук назвав дев'ять "неприємних реалій" про війну на Донбасі
The Guardian: Слідчі прийшли до висновку, що MH17 збили з території бойовиків
Активісти вимагають припинити переслідування дітей ув'язненого правозахисника
Нардеп подарував поліції автомобілі, хоч живе на одну зарплату
Усі новини
6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"

Ні – кодеїну!

Які ліки небезпечні для дітей