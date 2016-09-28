У Запоріжжі поліцейські "кришували" крадіжки авто

СБУ та прокуратура припинила діяльність злочинної групи у Запоріжжі, яка спеціалізувалася на крадіжках автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"До банди входило двоє жінок – слідчих поліції та троє мешканців Запоріжжя. Поліцейські розробили систему викрадення автомобілів та їх повернення за гроші. Для викрадення автівок вони долучили людей з кримінального середовища", – заявили у відомстві.

Згідно з повідомленням, поліцейські "кришували" злочинну діяльність членів групи та пропонували потерпілим повернути авто за винагороду.

"Якщо автовласник відмовлявся платити, його автомобіль продавали з підробленим техпаспортом та номерним знаком, перебивши номери двигуна та кузова. За свої послуги здирниці вимагали до 50% вартості викраденого авто", – додали в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали поліцейських на робочому місці після отримання трьох тисяч доларів від чергового потерпілого. Під час обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили карабін "МКМ", травматичний пістолет, знаряддя для викрадення автівок та "общак" банди, додали у СБУ.

Усіх учасників угруповання затримано, їм повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда