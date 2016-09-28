Кремль не захотів розмишляти, чи був український Су-25 поруч із MH17

У Кремлі не коментують суперечливі заяви Міноборони РФ про нібито перебування українського Су-25 поблизу "Боїнга", збитого 17 липня 2014 року над Донбасом.

Прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова УНІАН запитав, чому два роки тому російські генерали заявляли, що бачили на радарах поблизу МН17 український Су-25, а зараз із посиланням на радари кажуть, що в районі катастрофи не спостерігали сторонніх об'єктів, які могли стати причиною руйнування лайнера.

"Я не можу відповісти на ваше питання, все ж на це запитання мають відповідати фахівці, які розбираються у даних радарів. Я рекомендую адресувати це запитання у Міноборони, якщо вчора брифінг не передбачав питань, це не означає, що ви не можете поставити ваше запитання сьогодні", – сказав Пєсков.

Водночас, він запевнив, що Росія виступає за відкрите й повне розслідування обставин катастрофи Boeing 777 над Україною у 2014 році.

"Російська сторона була, є й буде залишатися гранично відкритою й наполягатиме на безсторонньому й повному розслідуванні цієї трагедії", – цитує Пєскова ТАСС.

Речник Володимира Путіна сказав, що РФ надала вичерпну інформацію про катастрофу літака.

"Уся ця історія обрамлена, на жаль, величезною кількістю спекуляцій, величезною кількістю некваліфікованої, непрофесійної інформації… Вона супроводжується прихованням і ненаданням низкою країн цілих масивів інформації: даних радарів і так далі. Це потрібно просто констатувати однозначно", – сказав Пєсков

Коментуючи доповідь про причини трагедії MH17, яку представлять у середу, він сказав: "Потрібно дочекатися доповіді, подивитися, які там фрази будуть, які висновки будуть робитися".

Як відомо, пасажирський літак Boeing (MH17) компанії "Малайзійські авіалінії", який виконував рейс із Амстердама до Куала-Лумпура, розбився 17 липня 2014 року на сході Донецької області. Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажа – громадяни десяти держав.

Україна звинувачує в трагедії проросійських бойовиків окупованого сходу України, стверджуючи, що пасажирський літак збили з російської установки "Бук" помилково, сподіваючись збити український військовий літак. Росія свою причетність заперечує.

21 липня 2014 року у Міноборони Росії стверджували, що один український літак був у безпосередній близькості від MH17 у день катастрофи. Це нібито було "підтверджене" даними російських радіолокаторів і декількома свідками з місцевих, які зуміли розглянути в повітрі на висоті 10 км "один, а може й два Су-25".

Генеральний конструктор літака спростував російську версію катастрофи MH17 і заявив: Су-25 не може збити літак, що летить на висоті 10,500 метрів.

26 вересня 2016 року в РФ заявили, що в районі катастрофи MH17 не спостерігалося жодних сторонніх об'єктів, які могли стати причиною падіння лайнера.