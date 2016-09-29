Конгрес США подолав вето на закон про позови щодо терактів 11 вересня

Обидві палати Конгресу США проголосували за подолання вето президента Барака Обами на закон, що має уможливити родичам жертв терактів 11 вересня 2001 року подавати позови до іноземних громадян і держав – зокрема, до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За необхідності подати для подолання вето не менш ніж дві третини голосів у Палаті представників за це голосували 348 конгресменів, проти були 77, а в Сенаті за подолання вето були 97 сенаторів, а проти був лише один.

Таким чином, цей закон, на який Обама наклав вето 23 вересня, має набути чинності.

Це перший випадок за майже вісім років перебування Обами на посаді президента, коли Конгресові вдалося подолати президентське вето.

Він став ударом по президентові, а також по Саудівській Аравії, що є головним союзником США в регіоні Середнього Сходу. Як очікують, саме ця країна, громадянами якої були 15 із 19 учасників терактів 2001 року, стане головним предметом позовів.

В адміністрації США вже попереджали, що надання потерпілим від тих терактів права позиватися до Саудівської Аравії може врешті поставити під загрозу війська США, а також відкрити шлях до подання позовів проти США громадян інших країн, які виступають проти воєнних дій США.

Також і Саудівська Аравія та її регіональні союзники попереджали, що ухвалення закону може призвести до низки негативних наслідків: скорочення офіційних контактів, виведення з американської економіки мільярдів доларів, що походять із цих країн, зменшення участі держав Перської затоки в контртерористичних операціях чи обмеження доступу США до важливих для них авіабаз у регіоні.