Рада звільнила низку суддів за порушення присяги, серед них – Волкова
Верховна Рада проголосувала за відставку низки суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану.
Рішенню передувало бурхливе обговорення.
Серед звільнених, зокрема, Ігор Кожухов та Алла Домарацька, а також суддя Печерського Світлана Волкова, яку звинувачують у винесенні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.
Суддя Вищого господарського суду Віктор Татьков був звільнений в порядку люстрації.
Щодо 5 суддів нардепи не знайшли спільної позиції. В залі триває обговорення.
"Опозиціний блок", як і обіцяв, не бере участь у голосуванні.
Депутат від "Опоблоку" Василь Німченко заявив, що наразі у парламенті "скоюється злочин".
Він зокрема наголошував на тому, що згідно з законодавством, суддів мають за три дні попередити про виклик до Верховної Ради з приводу їхнього звільнення, і ця норма дотримана не була, судді не присутні і сесійній залі.
Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк пояснив, це питання – у віданні парламенту, а не ВРЮ. Крім того він зазначив, що ці судді не з'являлись і на засідання кваліфікаційної комісії.
Водночас народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначив, що двох днів цілком достатньо для того, щоб дістатись на засідання Верховної Ради "навіть з Анталії".
Німченко також спрогозував масове оскарження суддями прийнятих нині Верховною Радою рішень.
Валентина Романенко, УП
Добкин устраивавший сепрские шабащи до сих пор у них свидетель.
Штепа путинприди до сих пор не осуждена. 2,5 года уже прошло.
Краснова, кремлешпика, вообще отпустили.
Идиоты.