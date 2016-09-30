Заступник голови Нацполіціі: Україна не готова до легалізації зброї

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 02:47

Заступник голови Національної поліції, начальник патрульної поліції Олександр Фацевич заявив, що Україна поки не готова до легалізації вогнепальної зброї.

Про це він сказав в ефірі телеканалу 1 + 1, передає прес-служба поліції.

Фацевич зазначив, що вивчав рівень злочинності і досвід роботи поліції кількох розвинених країн. Зокрема, в американському місті Х’юстон (штат Техас) багато мешканців мають легальну вогнепальну зброю. Місцева поліція реєструє 40-50 розбійних нападів за добу, найчастіше – із застосуванням саме зареєстрованої зброї. Водночас на території всієї України за добу реєструється 12-15 розбоїв.

 "Моя особиста думка: зараз дати можливість людям володіти зброєю не можна", - зазначив Фацевіч.

При цьому він додав, що повноважень поліції, прописаних в законодавстві, достатньо, а добропорядним громадянам слід виконувати вимоги поліцейських.

За його словами, в Великобританії зі 140 тисяч поліцейських лише 7 тисяч несуть службу зі зброєю. Всі вимоги поліцейських виконуються, і при цьому рівень злочинності в країні нижче, ніж в США.

"Тут потрібно починати з себе і робити висновки. Виконуйте вимоги поліцейських - законні вимоги. Не потрібно нам більше повноважень. Просто те, що надано нам законом - виконуйте наші вимоги", - зазначив він.

Він також запевнив, що поліцейських, які порушуватимуть закон, будуть притягувати до відповідальності - аж до кримінальної.

Теми: поліція
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