Слідчі затримали спільника "лісника Януковича"

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 11:49

Слідчі затримали активного учасника введеної екс-главою Держлісагентства злочинної схеми вимагання грошових коштів від імпортерів лісової продукції, який з серпня 2016 року перебував в розшуку.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-служба Генеральної прокуратури.

Вказана особа наближена до колишнього керівництва Державного агентства лісових ресурсів України приймала безпосередню участь у пред’явленні вимог представникам іноземних компаній, які імпортували деревину з України у період 2011-2014 років, щодо сплати так званих "відкатів" за отримання необхідних обсягів зазначеної продукції.

Діючи за попередньою злочинною домовленістю з керівництвом Держлісагентства у зазначений період, шляхом вимагання, підозрювані особи одержали неправомірну вигоду на загальну суму коштів понад 140 млн. грн., які легалізували за допомогою офшорних компаній.

29 вересня слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання органу досудового розслідування та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна, а також позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як відомо, в травні Печерський райсуд столиці арештував майно родини екс-очільника Держагентства лісових ресурсів Віктора Сівця, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди на суму в понад 140 млн грн.

Теми: прокуратура суд корупція
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