Розвідка: Бойовики готуються відкрити свій пункт пропуску біля Золотого

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Субота, 1 жовтня 2016, 12:27

У районі н.п.Золоте бойовики обладнують пункт пропуску, відкриття якого заплановано на 2 жовтня.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У рамках підготовки до реалізації рамкової угоди про розведення сил і техніки у р-ні н.п. Золоте противником обладнується пункт пропуску. Підготовлено відкритий автомобільний майданчик, встановлено модулі для розміщення митного і прикордонних постів", - зазначили у розвідці. 

Українська правда 

Теми: Донбас Мінські угоди
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