Розвідка: Бойовики готуються відкрити свій пункт пропуску біля Золотого

У районі н.п.Золоте бойовики обладнують пункт пропуску, відкриття якого заплановано на 2 жовтня.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У рамках підготовки до реалізації рамкової угоди про розведення сил і техніки у р-ні н.п. Золоте противником обладнується пункт пропуску. Підготовлено відкритий автомобільний майданчик, встановлено модулі для розміщення митного і прикордонних постів", - зазначили у розвідці.

Українська правда