Розвідка: Бойовики порушують "тишу", підсилюються на трьох напрямках

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Субота, 1 жовтня 2016, 12:54

Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу зосередились на підтримці боєготовності військ, поповненні боєприпасів та удосконаленні інженерного обладнання переднього краю на трьох напрямках.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, зокрема йдеться про Слов’янський, Донецький та Маріупольський напрямки. 

"Слов’янський. У рамках ротації передових підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ до району н.п.Гольмівський переміщено мотострілецький та вогневий взводи. Донецький: до вищого ступеня бойової готовності приводились підрозділи 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - повідомили у ГУР.

Чергова батарея реактивного артилерійського дивізіону з’єднання відпрацювала питання умовного знищення цілей сил АТО у районах н.п.Новомихайлівка та Побєда.  Також Перевірено готовність протидиверсійного резерву 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

"Маріупольський. Поповнено боєкомплект передових підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - зазначили у розвідці. 

Також бойовики активізували ведення розвідки сил АТО з використанням БПЛА: зафіксовано 7 тактичних БПЛА на ділянках/смугах відповідальності 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 100 (Донецьк), 2 (Луганськ), 7 (Дебальцеве) окремих мотострілецьких бригад.

При цьому противник продовжує порушувати режим припинення вогню: на окремих напрямках здійснювались обстріли сил АТО зі стрілецької зброї (у т.ч. ручні та станкові гранатомети), 82-мм і 120-мм мінометів та 122-мм артилерійських систем.

Українська правда 

Теми: Донбас зброя Мінські угоди
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