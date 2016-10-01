ДПСУ: Черги - на кордоні з Польщею і Угорщиною

Станом на вечір 1 жовтня черги перед пунктами пропуску зберігаються на кордоні із Польщею та Угорщиною.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Зокрема, у напрямку Польщі черги є на ПП "Устилуг" – 60 авто, "Ягодин авто" – 60, "Угринів" – 70, "Краковець" – 20, "Смільниця" – 10.

У напрямку Угорщини черги зафіксовано на ПП "Лужанка" - 50 та "Косино" - 20 авто.

Черг у напрямку Словаччини, Румунії та Молдови, за даними ДПСУ, немає.

Українська правда