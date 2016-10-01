Кадиров: тих, хто порушує спокій, розстріляти до бісової матері

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав розстрілювати тих, хто "порушує спокій" у Чечні.

Як пише "Новая газета", минулого вівторка у семигодинних вечірніх новинах на телеканалі "Грозний" був показаний сюжет про нараду Кадирова з місцевими силовиками, чиновниками і духовенством.

Тема наради - боротьба з високою смертністю на дорогах і "пігулковою" наркоманією, що різко зросла в республіці після заборони на продаж спиртного.

У цьому сюжеті Кадиров навів статистику нетверезих або таких, що перебувають під впливом наркотичних речовин, порушників ПДР.

Кількість таких порушників неухильно зростає, незважаючи на найжорсткіші методи боротьби з цими явищами.

"Так, у серпні 2015 року Кадиров наказав відбирати у порушників вже навіть не права, а машини. Тільки за перший день після розпорядження Кадирова на штрафмайданчик були відправлені близько тисячі машин. Згодом, машини стали відбирати не тільки за порушення ПДР, а навіть за несплату комунальних платежів", - пише "Новая газета".

Однак ДТП в Чечні зі смертельними наслідками все одно відбуваються мало не щодня, кількість наркоманів теж не падає (тільки за два дні поліцейські рейди виловили 700 осіб).

"У телесюжеті чітко видно, як Кадиров, змальовуючи цю сумну ситуацію, поступово розпалюється. І, врешті-решт, каже силовикам буквально наступне: "Тих, хто в Чеченській республіці порушує спокій, розстріляти до бісової матері. Нічого не має значення - закон, не закон... Розстріляти! Зрозуміли? Ассаламу алейкум і проблем немає! Ось це і є закон!", - пише видання.

"Уже в десятигодинних вечірніх новинах цей уривок, який потрапив в сюжет, мабуть, через недогляд, вирізали. Але було пізно: аудіозапис розійшовся в соцмережах", - зазначає "Новая газета".

У зв'язку з цим висловлюванням Кадирова видання ставить запитання: "Чи слід розуміти, що в Чечні відтепер легалізована смертна кара?", "Чи приведуть наказ Кадирова у виконання співробітники чеченської поліції?".

"Просимо вважати цю інформацію і ці питання - офіційним запитом президенту Російської Федерації Володимиру Путіну і міністрові МВС РФ Володимиру Колокольцеву. Також просимо Генерального прокурора Юрія Чайку і главу СКР Олександра Бастрикіна з точки зору закону оцінити висловлювання Рамзана Кадирова і вжити відповідних заходів реагування", - пише "Новая газета".