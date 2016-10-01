У рейтингу свободи інформації Україна на 22 місці

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Субота, 1 жовтня 2016, 20:39

Українське законодавство щодо доступу до інформації зайняло 22 позицію зі 111 країн світу в Міжнародному рейтингу забезпечення права на інформацію.

За даними організацій Access Info Europe і Centre for Law and Democracy українські закони набрали 108 балів зі 150 можливих, повідомляє "Громадське".

Очолила рейтинг зі 136 балами Мексика, на другому місці Сербія, на третьому – Словенія.

 

Ще на початку вересня 2016 року Україна перебувала на 19 позиції рейтингу. При цьому кількість балів нашого законодавства залишилася незмінною.

Найкращою була позиція України в 2011 році, після прийняття закону "Про доступ до інформації", – 9-те місце у світовому рейтингу.

А в 2012 році, маючи все тих же 115 балів, ми піднялися на 8 місце через погіршення законодавства в Хорватії.

Під час складання рейтингу Access Info Europe та Centre for Law and Democracy оцінюють виключно існуючі норми законодавства в тій чи іншій країні.

Теми: ЗМІ рейтинг
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