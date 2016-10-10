Ракетні кораблі ВМФ Росії зайшли на Мальту

Малі ракетні кораблі Чорноморського флоту РФ "Серпухов" і "Зелений Дол", оснащені крилатими ракетами "Калібр-НК", 9 жовтня зайшли з візитом в порт столиці Мальти Ла-Валетта.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на ЗМІ Мальти.

Відзначається, що російські кораблі пробудуть на Мальті до 12 жовтня.

За даними "Інтерфаксу", в даний час в складі постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі несуть службу до десяти кораблів і суден забезпечення.

"Кораблі прикривають з моря російські військові об'єкти в Сирії - авіабазу Хмеймім під містом Латакія і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Тартусі", - йдеться в повідомленні.