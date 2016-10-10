Ракетні кораблі ВМФ Росії зайшли на Мальту

00
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 01:00

Малі ракетні кораблі Чорноморського флоту РФ "Серпухов" і "Зелений Дол", оснащені крилатими ракетами "Калібр-НК", 9 жовтня зайшли з візитом в порт столиці Мальти Ла-Валетта.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на ЗМІ Мальти.

Відзначається, що російські кораблі пробудуть на Мальті до 12 жовтня.

За даними "Інтерфаксу", в даний час в складі постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі несуть службу до десяти кораблів і суден забезпечення.

"Кораблі прикривають з моря російські військові об'єкти в Сирії - авіабазу Хмеймім під містом Латакія і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Тартусі", - йдеться в повідомленні.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Олланд назвав дії РФ у Сирії "військовим злочином" 9 жовтня 2016, 23:50
Клімкін про РФ: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим 9 жовтня 2016, 22:53
РФ пустить консула до Сущенка лише 14 жовтня 9 жовтня 2016, 20:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Клімкін про РФ: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим
Збірна України розгромила збірну Косова у відбірковому матчі ЧС-2018
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді
"Грузинська мрія" Іванішвілі перемагає на виборах у Грузії - 99% бюлетенів
Усі новини
Нобель-2016

Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії

Скіф із Трахтемиріва

Як самітник живе без грошей у місці сили