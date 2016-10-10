Президент ПАРЄ офіційно просить повернути Росію до асамблеї

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 13:14
Президент ПАРЄ Педро Аграмунт
apa.az

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт наполягає на тому, що асамблея має зробити необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

Про це він заявив, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"Ситуація, коли Росія відсутня на асамблеї, не на користь нікому – ні Росії, ні асамблеї, ні комусь з інших 46 країн", - вважає він.

Він також поскаржився на опір окремих сил, які не вважають можливим зняття обмежень з представників РФ.

"Ви знаєте, що я вчинив кроки для відновлення стосунків з РФ. Я робив це відкрито, повідомляючи про це керівників груп. Я часто бачив, що деякі групи заважають діалогу, але ми маємо йти вперед. Виключення будь-кого з наших обговорень не допомагає на шляху до прогресу", - зауважив він.

Аграмунт зауважив, що і надалі працюватиме над поверненням Росії, та закликав інших політиків підтримати його: "Ми домовилися, що керівники політичних груп обговорять цю ситуацію. Я хотів би, щоби ми всі обговорили це питання".

Попри це, Аграмунт наголосив, що і надалі треба говорити про порушення з боку РФ. "Діалог не повинен підривати наші принципи", - заявив він.

У 2014 і 2015 роках ПАРЄ через незаконну анексію Криму позбавила російську делегацію права голосувати на сесії, права участі в роботі статутних органів і в моніторингу виборів. 

Росія, чия делегація відсторонена від участі у ПАРЄ, поставила вимогу змінити процедуру підтвердження повноваження національних делегацій. Зокрема, вони хотіли, щоб рішення про відсторонення делегації приймали не 20 людей, а третина всіх присутніх або 20% від загальної кількості членів Асамблеї.

Крім того, Росія вимагала замість моніторингу країн проводити "моніторинг кейсів", тобто випадків, а також ухвалювати резолюції, лише якщо в залі ПАРЄ будуть присутні не менше половини делегатів.

Європейська правда

Теми: ПАРЄ
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Коментарі — 8
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IP: 176.122.126.---Nestor Bandugeti10.10.2016 14:39
Кошмар!!! Ведь это, не что иное, как полное фиаско антироссийской истерии! Трудно даже представить, что будет с Украиной, с ее нынешней властью и ее антироссийской пропагандой когда президентом в братской стране изберут Трампа...?
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IP: 78.36.38.---Vadim Slutsky10.10.2016 14:33
Мудрый человек. Если от людоеда нельзя избавиться, лучше пусть людоед старательно изображает из себя цивилизованного: может, забудет на время, что он людоед.
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IP: 93.73.122.---vlad50710.10.2016 14:22
Дожили. Интересно как это Климкин прокомментирует?!
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IP: 128.72.20.---TKorolkov10.10.2016 14:00
Яблоков Алексей:
Яблоков Алексей:
Онанизмом занимается.
По лицу видно мистер Педро занимается карманным бильярдом, Гнать его с ПАСЕ
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IP: 85.223.209.---Taras Orel10.10.2016 13:57
Яблоков Алексей:
Яблоков Алексей:
Онанизмом занимается.
Сам з собою поговорив, сам собі посміявся... Судячи з глибоких знань, чим Обама правою рукою займається, ти і є його праваю рукою
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