Чоловік кинув гранату у натовп біля сільського клубу

Троє людей госпіталізовано через вибух гранати біля сільського клубу в Чернігівській області.

Про це інформує у понеділок прес-служба поліції Чернігівської області.

В Бобровицькому районі поліція затримала молодика, який біля місцевого клубу кинув у натовп гранату.

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Правоохоронці встановили, що під час інциденту травмовано чотирьох осіб, один з яких (житель Києва) доставлений до Бобровицької центральної районної лікарні з колото-різаними ранами тіла.

Зі слів потерпілого, тілесні ушкодження він отримав біля клубу під час бійки. Невідомий зловмисник напав на нього ззаду.

Після цього на порозі сільського клубу, де якраз стояли відвідувачі, пролунав вибух.

Осколкових поранень зазнали троє осіб, які доставлені до Бобровицької районної лікарні. Їх життю нічого не загрожує. Вибух також пошкодив припаркований неподалік автомобіль "Шкода Октавія".

На місці події вибухотехніки зібрали та направили на експертизу осколки гранати (попередньо РГД-5), важіль спускової скоби та ніж.

Того ж дня поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство. Ним виявився житель Бобровиці. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція проводить подальше розслідування.